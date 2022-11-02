İŞKUR'dan Kasım ayı ilanı! BİM, A101 ve ŞOK 6000 TL maaşla eleman alıyor! İşte başvuru koşulları...

İŞKUR tarafından yayımlanan bilgilere göre zincir marketlere 6000 TL maaşla kasiyer ve reyon görevlisi alınacak. İŞKUR gerçekleştirdiği iş imkanlarıyla son dönemde çokça konuşuluyor. BİM, A101 ve ŞOK marketlere İŞKUR üzerinden eleman alımına ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EN AZ 5 BİN 500 TL MAAŞLA KASİYER VE REYON GÖREVLİSİ ALINACAK

İŞKUR tarafından yayımlanan bilgilere göre büyükşehirlerde kasiyer ve reyon görevlisi olarak çalışacak kişiler 5 bin 500 TL maaşla işe başlayacak.

Başvuru alımı İŞKUR şubekerinden ve İŞKUR'un resmi web sitesinden gerçekleştirilebiliyor.

Başvuruda bulunacak kişilerin tutarlı bilgiler girmesi büyük önem arz ediyor.

İŞKUR'un sunduğu imkanların ise önümüzdeki süreçte 81 ile yayılacağı ön görülüyor.



