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İŞKUR'dan yeni iş fırsatı! Şartları sağlayanlar aylık 2324 TL maaşla işe giriyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.06.2020 12:01 | Son Güncelleme

Ülkemizdeki işsizlik sorununa çözüm bulmak için elini taşın altına koyan kurumların başında İŞKUR gelir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş arayanlara yardımcı olabilmek için çeşitli uygulamalar geliştiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmet veren İŞKUR, iş arayanlara nefes olmak için toplum yararına çalıştırmak üzere işçi alımı yapar.

İŞKUR'dan yeni iş fırsatı! Şartları sağlayanlar aylık 2324 TL maaşla işe giriyor...

Aktif İş gücü Programları kapsamında İŞKUR tarafından başlatılan Toplum Yararına Programlar (TYP) işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ve yerlerde istihdamı arttırmak için etkili olur. İş arayanlara 9 ay süreyle sigortalı olarak çalışma imkanı sunan TYP, aylık 2324 TL maaş ile maddi kazanç sunuyor. TYP sistemine dahil olmak için ise; iş arayan kaydı bulunan vatandaşların belirlenen dönemlerde yayınlanan ilanlara başvurması gerekir.

TYP programı temelde işsizlik sorununa çözüm olarak geliştirilmiş olsa da hem iş arayanların hem de toplumun fayda sağlaması amacı gözetilir. Bu nedenle TYP kapsamında işe başlayanlar genellikle kamusal ihtiyaçlar dahilinde çalışma hayatına başlarlar. Peki İŞKUR TYP sistemi nedir? Şartları nelerdir? Maaşı ne kadardır? İşte Toplum Yararına Program ile ilgili merak edilen detaylar...

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

TYP, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ya da yerlerde uygulanır. Uzun süredir işsiz olan vatandaşların istihdama katılmasını amaçlayan program, işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplini kazanmasına yardımcı olur. İş gücü piyasasına katılımı arttırma hedefini yerine getiren program, toplum yararına ya da hizmetine bir işin gerçekleştirmesini sağlarken; işsizlere geçici bir gelir ve 9 aylık sigorta imkanı da sunar.

TYP ŞARTLARI NELERDİR?

TYP sistemi üzerinden iş sahibi olmak isteyenlerin ilk adımda resmi başvurularını yapmaları gerekir. Resmi başvurular için İŞKUR ofisleri ya da kurumsal web sitesi aracılığıyla iş arayan kaydı oluşturulmalıdır. Aktif iş arayan kaydı bulunanların programa dahil olabilmesi için belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir.

İŞKUR sisteminde kayıtlı işsiz olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde emekli ve malul aylığı almıyor olmak
Açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç olmak üzere öğrenci olmamak
TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR? NE KADAR ÖDEME YAPILIR?

TYP sistemine dahil olarak çalışma hayatı en fazla 9 aydır. Sigortalı olarak çalışma hayatını sürdürenlerin adına Sosyal Güvenlik Kurumu'na 9 ay boyunca sigorta primleri ödenir. Katılımcılara her ay asgari ücret üzerinden maaş ödemesi yapılır.

TYP ÇALIŞMA SAATLERİ NE KADARDIR?

TYP sistemi içerisinde yer alanlar haftalık 45 saatlik çalışma programını yerine getirirler. TYP katılımcılarının programa devam zorunluluğu bulunur. Katılımcıların kuruma bilgi vermesi ve onay alması şartıyla TYP süresince 14 gün ücretsiz izin kullanma hakkı saklı tutulmuştur. Ücretsiz izin kullanıldığı zaman diliminde çalışanlara herhangi bir ödeme yapılmaz.

KİMLER TYP'DEN YARALANAMAZ?

İŞKUR tarafından düzenlenen herhangi bir kurs veya programa dahil olanların üzerinden 6 ay geçmeden başvuru yapması mümkün değildir.
Nedenini belirtmeden TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle programla ilişkisi kesilenler 24 ay geçmedikçe başvuru yapamazlar.
TYP programı bittikten sonra kurum tarafından kendine uygun olan iş tekliflerini en az üç kez nedensiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmeden yeni bir TYP programına başvuramaz.
TYP kapsamında bir iş ile nedenli ya da nedensiz olarak ilişkisi kesilenler aynı TYP işine tekrar katılamazlar.

TYP'DEN İKİNCİ KEZ YARARLANMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

TYP sistemindeki işini verilen süre kapsamında tamamlayan katılımcıların 3 ay bekleyerek yeni bir programa dahil olmasına izin verilir.

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