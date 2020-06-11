İŞKUR'dan yeni iş fırsatı! Şartları sağlayanlar aylık 2324 TL maaşla işe giriyor...

Aktif İş gücü Programları kapsamında İŞKUR tarafından başlatılan Toplum Yararına Programlar (TYP) işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ve yerlerde istihdamı arttırmak için etkili olur. İş arayanlara 9 ay süreyle sigortalı olarak çalışma imkanı sunan TYP, aylık 2324 TL maaş ile maddi kazanç sunuyor. TYP sistemine dahil olmak için ise; iş arayan kaydı bulunan vatandaşların belirlenen dönemlerde yayınlanan ilanlara başvurması gerekir.

TYP programı temelde işsizlik sorununa çözüm olarak geliştirilmiş olsa da hem iş arayanların hem de toplumun fayda sağlaması amacı gözetilir. Bu nedenle TYP kapsamında işe başlayanlar genellikle kamusal ihtiyaçlar dahilinde çalışma hayatına başlarlar. Peki İŞKUR TYP sistemi nedir? Şartları nelerdir? Maaşı ne kadardır? İşte Toplum Yararına Program ile ilgili merak edilen detaylar...

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

TYP, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ya da yerlerde uygulanır. Uzun süredir işsiz olan vatandaşların istihdama katılmasını amaçlayan program, işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplini kazanmasına yardımcı olur. İş gücü piyasasına katılımı arttırma hedefini yerine getiren program, toplum yararına ya da hizmetine bir işin gerçekleştirmesini sağlarken; işsizlere geçici bir gelir ve 9 aylık sigorta imkanı da sunar.