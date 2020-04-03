İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

İşsizliğin azaltılması ve istihdamın artılması amacıyla kurulan İŞKUR, çalışan ve işverenleri temel alarak etkili istihdam politikalarını geliştirmektedir. Kurumun resmi web sitesi üzerinden aylık, mevsimlik ya da dönemsel olarak çeşitli sektör ve iş kollarında iş ilanları yayınlanır. Yayınlanan bu ilanları vatandaşlar kurumun sitesine girerek görüntüleyebilirler.
Temelde vatandaşların iş bulmasına yardımcı olan İŞKUR aslında işveren ve iş arayanları bir platform çatısı altında birleştirir. İŞKUR sistemine kayıt olan vatandaşlar işveren tarafından yayınlanan ilanları görüntüleyerek online olarak öz geçmişlerini gönderebilirler. Peki, İŞKUR ilanları nasıl takip edilir? İŞKUR üzerinden iş başvurusu nasıl yapılır? İşte, İŞKUR'un güncel iş ilanlarına dair merak edilen bütün detaylar...
iŞKUR kurumsal sitesi üzerinden belirlenen aralıklar ile güncel iş ilanları yayınlanır. Vatandaşların bu ilanları görüntüleyebilmesi ya da başvuruda bulunabilmesi için ilk adımda iş arayan veya işveren olarak sisteme kayıt olmaları gerekir. İŞKUR'un e-şubesi üzerinden iş ilanlarını takip edebilmek için iş arayan veya işveren olarak kişilerin sisteme giriş yapması beklenir.
İŞKUR'un ilan görüntüleme sayfasını açın ve sayfanın sol üst köşesinde bulunan iş arayan girişi/ işveren girişi seçeneklerinden kendinize uygun olanı işaretleyin.
Ardından aradığınız pozisyon, meslek nitelik, beceri ve firma adı varsa; sayfanın ortasında bulunan arama çubuğuna yazın.
-Son olarak meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engellilik hali, vardiya ve iş yeri unvanı gibi daha spesifik bilgileri ilgili boşluklara yazın.
İŞKUR üyelik adımlarını tamamlamak için e-şubeye giriş yapmalısınız. Giriş yaptıktan sonra karşınıza üyelik sözleşmesi çıkar. Bu sözleşmeyi okuduktan sonra sayfanın en altında bulunan "onaylıyorum" yazısına basın.
Kişisel bilgilerin ardından ikamet adresine dair bilgileri eklersiniz. Aynı sayfanın alt bölümde bulunan iletişim bilgilerini de ekleyin. Son olarak sisteme giriş esnasında kullanmak istediğiniz parolayı da boşluğa yazarak "üyeliği oluştur ve devam et" butonuna tıklayın.
-İŞKUR üzerinden iş başvurusu yapmak için kayıtlı olan iş arayan hesabı üzerinden sisteme giriş yapmalısınız.
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