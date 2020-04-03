FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2020 11:30 | Son Güncelleme

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş arayan vatandaşlara yeni bir nefes olmaya devam ediyor. İş ve işçi arasında köprü görevi üstlenen ve aracılık eden İŞKUR, işsizlikle mücadelede en ön safta yer almaktadır. İş arama sürecinde güncel ilanlar ile vatandaşlara destek olan kurum aynı zamanda işsizlik ödeneği ile de kişilerin hayatını devam ettirmek için gelir sahibi olmasına yardımcı oluyor.

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

İşsizliğin azaltılması ve istihdamın artılması amacıyla kurulan İŞKUR, çalışan ve işverenleri temel alarak etkili istihdam politikalarını geliştirmektedir. Kurumun resmi web sitesi üzerinden aylık, mevsimlik ya da dönemsel olarak çeşitli sektör ve iş kollarında iş ilanları yayınlanır. Yayınlanan bu ilanları vatandaşlar kurumun sitesine girerek görüntüleyebilirler.

Temelde vatandaşların iş bulmasına yardımcı olan İŞKUR aslında işveren ve iş arayanları bir platform çatısı altında birleştirir. İŞKUR sistemine kayıt olan vatandaşlar işveren tarafından yayınlanan ilanları görüntüleyerek online olarak öz geçmişlerini gönderebilirler. Peki, İŞKUR ilanları nasıl takip edilir? İŞKUR üzerinden iş başvurusu nasıl yapılır? İşte, İŞKUR'un güncel iş ilanlarına dair merak edilen bütün detaylar...

İŞKUR İLANLARI NASIL TAKİP EDİLİR?

iŞKUR kurumsal sitesi üzerinden belirlenen aralıklar ile güncel iş ilanları yayınlanır. Vatandaşların bu ilanları görüntüleyebilmesi ya da başvuruda bulunabilmesi için ilk adımda iş arayan veya işveren olarak sisteme kayıt olmaları gerekir. İŞKUR'un e-şubesi üzerinden iş ilanlarını takip edebilmek için iş arayan veya işveren olarak kişilerin sisteme giriş yapması beklenir.

İŞKUR'un ilan görüntüleme sayfasını açın ve sayfanın sol üst köşesinde bulunan iş arayan girişi/ işveren girişi seçeneklerinden kendinize uygun olanı işaretleyin.

  • Ardından aradığınız pozisyon, meslek nitelik, beceri ve firma adı varsa; sayfanın ortasında bulunan arama çubuğuna yazın.

  • Çalışma yeri, ülke, il ve ilçe gibi genel bilgileri eklendikten sonra boşlukları doldurmaya devam edin.
  • Aradığınız özel bir ilan varsa; ilan no ve ilan tarihi bilgilerini yazmanız arama sonuçlarının daha etkili olmasını sağlar.

-Son olarak meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engellilik hali, vardiya ve iş yeri unvanı gibi daha spesifik bilgileri ilgili boşluklara yazın.

  • Bütün bilgileri girdikten emin olduktan sonra sayfanın en altında bulunan "ara" yazısına basarak uygun olan iş ilanlarını görebilirsiniz.

İŞKUR SİSTEMİNE NASIL KAYIT OLUNUR?

  • İŞKUR üyelik adımlarını tamamlamak için e-şubeye giriş yapmalısınız. Giriş yaptıktan sonra karşınıza üyelik sözleşmesi çıkar. Bu sözleşmeyi okuduktan sonra sayfanın en altında bulunan "onaylıyorum" yazısına basın.

  • Üyelik sözleşmesinin ardından kimlik bilgileri ve güvenlik kontrolü adımlarını geçerek "ileri" sekmesine tıklayın.

  • Kişisel bilgilerin ardından ikamet adresine dair bilgileri eklersiniz. Aynı sayfanın alt bölümde bulunan iletişim bilgilerini de ekleyin. Son olarak sisteme giriş esnasında kullanmak istediğiniz parolayı da boşluğa yazarak "üyeliği oluştur ve devam et" butonuna tıklayın.

  • Üyelik işlemlerinin tamamlanmasından sonra artık adım adım profil bilgilerinizi ifade eden öz geçmiş verilerinizi doldurabilirsiniz.

İŞKUR İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

-İŞKUR üzerinden iş başvurusu yapmak için kayıtlı olan iş arayan hesabı üzerinden sisteme giriş yapmalısınız.

  • Başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra tüm iş ilanlarını görüntülemek için "iş ilanları" butonuna basın.
  • Görüntülenen iş ilanlarından dilediğiniz ilanın üzerine tıklayıp detaylarına erişin. Eğer başvurmak istiyorsanız; sayfanın en altında yer alan "başvur" sekmesine basmanız yeterli olur.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
KOBİ'lere kredi desteğine düzenlemeKOBİ'lere kredi desteğine düzenleme
Pasaport harcı 2020 ne kadar? Pasaport harcı 2020 zammı ne kadar oldu?Pasaport harcı 2020 ne kadar? Pasaport harcı 2020 zammı ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR, ilan,

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! 3 ay uzatıldı

Araç sahipleri dikkat! 3 ay uzatıldı

Flaş karar! 3 ay boyunca sayaç okuma yapılmayacak

Flaş karar! 3 ay boyunca sayaç okuma yapılmayacak

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Altında yeni rekor!

Altında yeni rekor!

Alışveriş saatlerinde flaş uyarı!

Alışveriş saatlerinde flaş uyarı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’da bin TL sosyal yardım, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandı

İstanbul’da bin TL sosyal yardım, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandı

Bakan Varank: Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç için desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira

Bakan Varank 14 corona projesinin maliyetini açıkladı

İşten ayrılanlar yıllık 6730 TL'ye kadar ödeme alabilir!

İşten ayrılanlar yıllık 6730 TL'ye kadar ödeme alabilir!

Devlet işe el attı! Binlerce vatandaşa erzak desteği...

Binlerce vatandaşa erzak desteği...

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Konut hesabı ödemelerinde esneklik sağlandı

Konut hesabı ödemelerinde esneklik sağlandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.