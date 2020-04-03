İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

İşsizliğin azaltılması ve istihdamın artılması amacıyla kurulan İŞKUR, çalışan ve işverenleri temel alarak etkili istihdam politikalarını geliştirmektedir. Kurumun resmi web sitesi üzerinden aylık, mevsimlik ya da dönemsel olarak çeşitli sektör ve iş kollarında iş ilanları yayınlanır. Yayınlanan bu ilanları vatandaşlar kurumun sitesine girerek görüntüleyebilirler.

Temelde vatandaşların iş bulmasına yardımcı olan İŞKUR aslında işveren ve iş arayanları bir platform çatısı altında birleştirir. İŞKUR sistemine kayıt olan vatandaşlar işveren tarafından yayınlanan ilanları görüntüleyerek online olarak öz geçmişlerini gönderebilirler. Peki, İŞKUR ilanları nasıl takip edilir? İŞKUR üzerinden iş başvurusu nasıl yapılır? İşte, İŞKUR'un güncel iş ilanlarına dair merak edilen bütün detaylar...

İŞKUR İLANLARI NASIL TAKİP EDİLİR?

iŞKUR kurumsal sitesi üzerinden belirlenen aralıklar ile güncel iş ilanları yayınlanır. Vatandaşların bu ilanları görüntüleyebilmesi ya da başvuruda bulunabilmesi için ilk adımda iş arayan veya işveren olarak sisteme kayıt olmaları gerekir. İŞKUR'un e-şubesi üzerinden iş ilanlarını takip edebilmek için iş arayan veya işveren olarak kişilerin sisteme giriş yapması beklenir.