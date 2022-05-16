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İŞKUR duyurdu! İşçi başına 32 bin lira destek verilecek…

16.05.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR’da başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlayan işçiler için özel sektör işverenlerine prim desteği verilecek. Prim desteği 42 ay ile 30 ay arasında değişecek. Destek işçi başına 32 bin 576 lirayı bulacak. Peki işsizlik ödeneği alan işçiler için teşvik ödenecek mi? İşte İŞKUR tarafından verilen işçilere verilen desteklerle ilgili son dakika haberinin detayları…

İŞKUR duyurdu! İşçi başına 32 bin lira destek verilecek…

İŞKUR ve SGK düğmeye bastı. İşsizliği azaltmak için verilen prim destekleri ile istihdamın arttırılması hedefleniyor. Prim desteği imalat için 42 ay, diğer sektörler için 30 ay devam edecek. İmalat sektöründe istihdam yaratan işletmeye işçi başına verilen destek 32 bin 576 lira, diğer sektörler için de 23 bin 268 liraya ulaşıyor.
İstihdam politikalarının etkinliğinin artırılması, işsizliğin azaltılması için milyonlarca çalışan için işletmelere prim desteği sağlanıyor. İşveren prim teşvikinden yararlanan sayısı 12 milyonu, işbaşı eğitim programına katılanların sayısı da 360 bini geçmiş durumda.

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

Türkiye İş Kurumu'nca başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlayanları 3 ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine prim desteği sağlıyor. Asgari ücret üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamını devlet karşılayacak. Buna göre işçi başına aylık 775.62 liralık prim desteği verilecek. Prim desteği imalat sektörü için 42 ay, diğer sektörler için 30 ay devam edecek. Bu kapsamda, imalat sektöründe istihdam yaratan işletmeye işçi başına verilen destek 32 bin 576 lira, diğer sektörler için de 23 bin 268 liraya ulaşıyor. İstihdam teşviklerine ilişkin merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

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6 PUANLIK PRİM DESTEĞİ DEVAM EDİYOR MU?

Sabah gazetesinin haberine göre; Gelişmişlik düzeyi düşük 51 il, Çanakkale ilinin Bozcaada Gökçeada ilçelerinde de uygulanmakta olan 6 Puanlık Sigorta Primi işveren hissesi desteği bu yıl da uygulanıyor. Brüt 5004 lira olan asgari ücrete göre bu destek özel sektör işyerlerinde 1 işçi için 300 lira uygulanıyor. Teşvikten yararlanmak için işyerinde çalışan sayısı sınırı aranmıyor, küçük veya büyük çaplı tüm işyerleri yararlanabiliyor.

EĞİTİMİ TAMAMLAYANLARI İŞE ALANLARA TEŞVİKİN AYRINTILARI NELER?

İşbaşı eğitim programına katılanlara aylık 4.908 lira, öğrencilere 3.681 lira, işsizlik ödeneği alanlara da 2.354 lira ödeniyor. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılanlara 5.399 lira veriliyor. Prim desteği imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde 30 ay devam edecek. işe alınan işçiler için asgari ücret üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Çalışan başına aylık 775.62 lira prim desteği verilecek.

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DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUKLARI İŞE ALANLARA NE KADAR TEŞVİK VERİLİYOR?

Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında en az iki yıl süreyle hakkında korunma veya bakım tedbiri kararı uygulanan çocukların istihdamı konusunda iki yol izleniyor. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki serbest kadro ve pozisyonların toplamının binde biri bu çocukların istihdamı için ayrılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca her yıl belirlenen sayıda kişi kamuda işe yerleştiriliyor. Kamuda istihdam hakkından yararlanamayan için de özel sektöre ait işyerlerinde istihdam durumunda beş yıl süreyle prim desteği veriliyor. Bu yıl için 5 yılda bir kişi için verilen destek tutarı 97 bin 560 lirayı buluyor.

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SOSYAL YARDIM ALANLARI İŞE ALANLAR HANGİ TEŞVİKLERDEN YARARLANABİLİR?

Sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işletmeler bu yıl için 1025 lira prim desteği alabilir. Bunun için kişinin yardım alma şartı bulunmuyor. Yaşadığı haneden sosyal yardım alan bir kişinin bulunması yeterli oluyor. Prim teşviklerinden yararlanabilmek için yasa ödeme süresi geçen sigorta, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, zammı borcunun olmaması gerekiyor.

BU YIL HANGİ DESTEK VE TEŞVİKLER UYGULANIYOR?

Sigortalılar için uygulanan 5 puan indirimi, işbaşı programını tamamlayanların istihdamı, genç girişimcilere, işsizlik ödeneği alanlara, sosyal yardım alanlara, engelli istihdamına yönelik teşvik, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işsizlik sigorta desteği, ilave istihdam teşviki, kredi faiz veya kâr payı desteği başta olmak üzere 17 başlıkta istihdam teşviki sağlanıyor. Sosyal hizmetlerden yararlananlar için de 60 ay prim teşviki sağlanıyor. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri de destekleniyor.

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İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİNDE DESTEK TUTARI SEKTÖRE GÖRE DEĞİŞİYOR MU?

İlave istihdam edilecek her bir sigortalının 13 bin 344 liraya kadarki prime esas kazanç tutarı için ödenecek tüm primler devlet tarafından karşılanıyor. Sektöre gere de farklı hesaplanıyor. Bağ-Kur kapsamında ilk defa sigortalı olan genç girişimcilerin sigorta primlerini de (Brüt asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında 1726 lira) 1 yıl boyunca Hazine ödüyor. Girişimcilerin teşvikten yararlanabilmesi için kendi işini kurduğu tarihte 18-29 yaş aralığında olması, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle vergi mükellefiyeti ve ilk defa Bağ-Kur kapsamında sigortalı bulunması gerekiyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İSTİHDAMI İÇİN TEŞVİK VAR MI?

İşsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta kolları primlerinin yüzde 1'i olmak üzere sigortalı hissesi, işveren hissesi ve genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince indirim olarak karşılanıyor. Teşvik tutarı 1676 lirayı buluyor.

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İŞKUR sgk
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