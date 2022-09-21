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İŞKUR duyurdu! Yeni uygulama başladı, tamamen ücretsiz olacak

21.09.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İş Kurumu İŞKUR, yeni uygulama hayata geçirdi. İŞKUR, staj imkanlarını genişletmek ve staja ulaşılabilirliği artırmak için öğrenci ile işvereni dijital ortamda buluşturacak. Kurum hizmetleri tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek.

İŞKUR duyurdu! Yeni uygulama başladı, tamamen ücretsiz olacak

İŞKUR’dan yeni bir hizmet! İŞKUR istaj imkanlarını genişletmek ve staja ulaşılabilirliği artırmak amacıyla Staj Portalı uygulamasını hayata geçirdi. Bu sayede staj yeri arayan öğrenci ile işveren dijital ortamda daha kolay buluşacak.

Türkiye İş Kurumu Staj Portalı; özellikle gençlerin mesleki deneyim kazanması, işgücü piyasasına ve iş hayatına ilişkin bilgi sahibi olmaları amacıyla staj programlarına kolayca başvuru yapmalarını hedeflerken, stajyer arayan işverenlerle öğrencileri buluşturan bir platform işlevi görecek.

UYGULAMA ÜCRETSİZ OLACAK

Staj Portalı; lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin özel sektör iş yerlerinde durumlarına uygun açık staj pozisyonlarını görmeleri ve işverenlerin de talep ettikleri staj pozisyonlarında aradıkları nitelikleri stajyer adaylarının firmalarında staj yapma imkanı sağladığı diğer İŞKUR hizmetleri gibi tamamen ücretsiz bir platform olarak hizmet verecek.

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NİTELİKLERİNE UYGUN OLAN İLANLARA BAŞVURU YAPABİLECEKLER

Staj Portalı uygulamasına dış kullanıcılar (stajyer adayları ve işverenler) https://staj.iskur.gov.tr bağlantısını kullanarak giriş yapabilecek. Zorunlu veya gönüllü bağlı staj yapmak isteyen gençler sistem üzerinden tüm staj ilanları görerek niteliklerine uygun olan ilanlara başvuru yapabilecek. İşverenler, başvuran stajyer adayları arasından uygun gördüğü kişileri görüşmeye davet edebilecek.

BAŞVURDA ZAMAN SINIRLAMASI YOK

Staj Portalı hizmetiyle staj başvuruları dönem sınırlaması olmaksızın her zaman alacak. Staj tarihlerinin stajyer adayının ve işverenin uzlaştığı takvimde yapılabileceği esnek bir sistemde, stajyer ve işverenlerin birlikte belirlediği tarihlerde staj yapma imkanı bulacak.
Staj Portalı hakkında bilgi almak isteyen gençler ve işverenler Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Gemlik, İnegöl ve Yıldırım Hizmet Merkezlerinde bilgi alabilecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR
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