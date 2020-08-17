İŞKUR en az ilkokul mezunu hastanelere işçi alımları 2020! Hastaneye; ATT, sekreter, hasta danışmanı, temizlik işçisi ambulans şoförü iş başvurusu!

Yeni açılan hastaneler ve eksik kadrolar için İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu olanlar için hastaneye işçi alımları başvuruları yayımlanmaya devam ediyor. Hastanelere alınan en az ilkokul mezunu olacak personel için hangi şehirlerde alım yapıldığını ve başvuru şartlarını derledik. İŞKUR'un yayımladığı iş ilanlarında en az ilkokul mezunu olanların ilanlarına başvuracak kişiler başvurularını nereden yapacağını merak ediyor. İşte hastanelere en az ilkokul mezunu personel alan açık kadrolar ve detayları! İŞKUR en az ilkokul mezunu hastanelere işçi alımı başvuru şartları (2020) İŞKUR'un resmi internet sitesinde verilen en az ilkokul mezunları için verilen hastaneye işçi alım ilanlarında başvuru yapmak isteyenler öncelikle İŞKUR kaydı yapmak zorunda. İŞKUR kaydından sonra, İŞKUR web sitesi üzerinden tercih ettiği şehir ve hastane ilanlarına göre başvuru yapabilecek. İŞKUR en az ilkokul mezunu hastanelere personel alımı başvurusu nasıl yapılır araştırması yapanların mutlaka internet üzerinden kayıt yapamıyorsa, en yakın İŞKUR merkezine giderek başvuru kaydı yaptırması gerekiyor. Hastanelere personel alımlarında açık kadrolar olarak; hasta kayıt kabul görevlisi, temizlik personeli, hasta danışmanı, klinik destek elemanı, yaşlı bakımı elemanı, sekreter, ATT, ambulans şoförü, anestezi teknikeri gibi kadrolara alım yapılıyor. En az ilkokul mezunu olanların hastanelere başvuru yapması için İŞKUR kaydını tamamladıktan sonra başvuru adımlarını izleyerek başvuru yapması yeterli olacaktır.

Hastanelere ilkokul mezunu işçi alımı iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR'un resmi internet sütesi üzerinden yapılan ilanlarda, hangi şehirlerde en az ilkokul mezunu işçi alımı var sorusunun cevabı yer alıyor. Ayrıca İŞKUR kaydınızı yaptıktan sonra, hastanelerin hangisinde ilkokul mezunu personel alımları var de sık sık takip edilirse ilk başvuru yapanlardan olabilirsiniz. Hastanelerin personel alımlarına en az ilkokul mezunu şartı koyması birçok vatandaşı sevindirdi. Koronavirüsten dolayı işine devam edemeyen ve devamlı çalışmak için iş arayan ilkokul mezunu vatandaşlar için müthiş bir fırsat oldu. Hastanelere personel alımlarında açık kadrolar olarak; hasta kayıt kabul görevlisi, temizlik personeli, hasta danışmanı, klinik destek elemanı, yaşlı bakımı elemanı, sekreter, ATT, ambulans şoförü, anestezi teknikeri gibi kadrolara nereden başvuru yapılabilir? İŞKUR'dan hastanelere iş başvurusu nasıl yapılır? Öncelikli olarak İŞKUR internet sitesi olan https://esube.iskur.gov.tr/ sitesine giriş yapın. Ardından üye ol kısmına giriş yaparak, üyelik sözleşmesini onaylayın. Daha sonra https://esube.iskur.gov.tr/UserSignUp.aspx linkinin ekranı açılacaktır. Buradan kimlik bilgilerini ve güvenlik bilgisini giriş yaparak, adımları takip edin ve İŞKUR kaydınızı tamamlayın. Kayıdın ardından hastanelere en az ilkokul mezunu personel alımı için yukarıda açılan sağ üst kısımdan iş arayan bölümüne girin. İş ilanları sayfası karşınıza çıkacaktır. Son olarak iş arama sayfasında "meslek" yazan kısma başvuru yapmak istediğiniz kadronun adını yazın ve başvurunuzu yapın.