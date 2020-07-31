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İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu nasıl doldurulur? Ev hanımları için İŞKUR evde paketleme işi nasıl yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.07.2020 13:03 | Son Güncelleme

Son günlerin gözde işlerinden birisi de ev hanımlarının yaptığı evde paketleme işi oldu. İŞKUR'un desteği ile yapılan evde paketleme başvurusu için yapılması gerekenlerin neler olduğu araştırılmaya başlandı. Ev kadınlarının çalışma hayatına katılması için İŞKUR'un desteklediği evde paketleme işi nasıl yapılır? İŞKUR evde paketleme başvuru formu nasıl doldurulur?

İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu nasıl doldurulur? Ev hanımları için İŞKUR evde paketleme işi nasıl yapılır?

Ev kadınlarına destek olmak amacıyla İŞKUR'un desteklediği evde paketleme işinde; nikah şekeri, sabun, tel toka, kulak çubuğu paketleme ve poşet katlama gibi işler yer alıyor. Bu projeye katılan kadınların ev ekonomisine ve ülke ekonomisine katkıları olumlu yönde devam ediyor. İŞKUR'un desteği ile yapılan evde paketleme başvurusu için yapılması gerekenlerin neler olduğu araştırılmaya başlandı. Ev kadınlarının çalışma hayatına katılması için İŞKUR'un desteklediği evde paketleme işi nasıl yapılır? İŞKUR evde paketleme başvuru formu nasıl doldurulur?

İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR evde paketleme işine nasıl başvurulur araştırması yapanlar için detayları belirtelim. Evde paketleme işine katılmak isteyen kadınlar, adresilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptıracak. Kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu dolduracak.

Formun doldurulmasının ardından, İŞKUR evde paketleme işine başvurmak isteyen kadınların eğitim sertifika belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Kayıt sonrasında ise alınan cep telefonu numarası ve iletişim bilgileri sisteme eklenecek. Sisteme kaydı yapılan kişiye uygun evde paketleme işi geldiğinde, verdiği cep telefonuna İŞKUR tarafından SMS gönderilecek. Gelen SMS doğrultusunda işi kabul eden ev hanımları para kazanmaya başlayacak.

İŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR'a giden ev hanımlarının, şubede bulunan iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt yaptırmaları yeterli olacak.

EVDE PAKETLEME KADINLARA NE KADAR KAZANDIRIYOR?

İŞKUR evde paketleme projesi kapsamında ev hanımlarına genellikle; cetvel seti hazırlama, sabun, tel toka, takı tasarım, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma gibi farklı işler yapılacak. El çabukluğu gerektiren bu işlerde günlük ortalama 4 saat çalışarak ev kadınlar aylık bin TL üzeri para kazanabilecek.


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