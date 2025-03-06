İŞKUR Gençlik Programı ile ne kadar verilecek? İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri ne kadar?

İŞKUR’un projelerinden biri olan İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin belli şartları yerine getirerek katılım sağlayabildikleri, öğrencilere iş dünyasına adım atma konusunda destek veren, onlara çeşitli iş deneyimleri kazandıran, istihdam edilebilirliklerini arttırmak gibi durumlar için onları geliştirmeyi hedefleyen bir projedir. Sadece belli koşullara uygun olan üniversite öğrencilerinin dahil olma hakkı kazanabildiği program ayrıca cep harçlığı adı altında belli bir miktar ödeme de yapmaktadır.
İŞKUR Gençlik Programı, belli yaş aralığında olan ve etkin olarak öğrenci olan kişilere açık bir programdır. Programa dahil olmanın başlıca şartı ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Yabancı uyruklu olan kişiler ile mezun, okulunu dondurmuş olan kişiler ya da belirtilen yaş aralığında olmayan kişiler programdan yararlanamaz. Koşullar ise şu şekildedir:
İŞKUR Gençlik Projesi kapsamında öğrenciler tüm kriterlere uygun oldukları belirlendiklerinde programdan yararlanabilirler. Program dahilinde öğrencilere ödeme de yapılır. Her yıl değişen ödemelerin tutarları resmi internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Katılım sağlamaya hak kazanan öğrencilere günlük ödeme yapılır.
2025 yılı için İŞKUR Gençlik Programı katılımcılarına yapılacak olan ödeme tutarı her bir gün için 1.083 TL olarak belirlenmiştir.