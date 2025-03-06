İŞKUR Gençlik Programı ile ne kadar verilecek? İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri ne kadar?

İŞKUR’un projelerinden biri olan İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin belli şartları yerine getirerek katılım sağlayabildikleri, öğrencilere iş dünyasına adım atma konusunda destek veren, onlara çeşitli iş deneyimleri kazandıran, istihdam edilebilirliklerini arttırmak gibi durumlar için onları geliştirmeyi hedefleyen bir projedir. Sadece belli koşullara uygun olan üniversite öğrencilerinin dahil olma hakkı kazanabildiği program ayrıca cep harçlığı adı altında belli bir miktar ödeme de yapmaktadır.

İŞKUR Gençlik Programı ile ne kadar verilecek?

İŞKUR Gençlik Programı, belli yaş aralığında olan ve etkin olarak öğrenci olan kişilere açık bir programdır. Programa dahil olmanın başlıca şartı ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Yabancı uyruklu olan kişiler ile mezun, okulunu dondurmuş olan kişiler ya da belirtilen yaş aralığında olmayan kişiler programdan yararlanamaz. Koşullar ise şu şekildedir:

Kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

Kişiler kuruma kayıtlı olmalıdır.

Kişiler 18 yaşını tamamlamış olmalıdır.

Kişiler üniversite öğrencisi olmalıdır.

Yaşlılık veya malullük aylığı alanlar şartları karşılamaz.

Kişilerin program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmaması gerekir.

Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmayanlar veya sigortalı sayılmayanlar kapsam içidir.

Hane gelir şartını sağlayanlar başvuru yapabilir.

Kişiler kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamalıdır.

Kişiler yüklenici üniversitenin öğrencisi olmalıdır. (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak gerekmektedir.)

İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri ne kadar?

İŞKUR Gençlik Projesi kapsamında öğrenciler tüm kriterlere uygun oldukları belirlendiklerinde programdan yararlanabilirler. Program dahilinde öğrencilere ödeme de yapılır. Her yıl değişen ödemelerin tutarları resmi internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Katılım sağlamaya hak kazanan öğrencilere günlük ödeme yapılır.

2025 yılı için İŞKUR Gençlik Programı katılımcılarına yapılacak olan ödeme tutarı her bir gün için 1.083 TL olarak belirlenmiştir.