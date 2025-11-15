FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İŞKUR Gençlik Programı'na ilgi yoğun! Binlerce genç başvurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) gençlerin iş gücü piyasasına daha donanımlı şekilde katılmaları amacıyla hayata geçirdiği İŞKUR Gençlik Programı’na bugün itibarıyla 483 bin 331 genç başvuruda bulundu.

İŞKUR Gençlik Programı'na ilgi yoğun! Binlerce genç başvurdu
Ezgi Sivritepe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı Şubat ayında açıklanarak hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı gençlerden yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üniversitede okuyan gençlerin isteği üzerine kontenjan 150 bine yükseltilmişti. İŞKUR Gençlik Programı’na bugün itibarıyla ise 483 bin 331 genç başvuruda bulundu.

İŞKUR Gençlik Programı na ilgi yoğun! Binlerce genç başvurdu 1

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “2025 yılı Şubat ayı içerisinde sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan İŞKUR Gençlik Programı’nı hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde işgücü piyasamızı güçlendirmek amacıyla planladığımız önemli çalışmalar hakkında da sizleri bilgilendirmek isterim. Ülkemizde internet üzerinden yayınlanan iş ilanlarını tek bir platformda toplayacak olan açık iş kapısı projemizi önümüzdeki dönem uygulayacağız. Ne istihdamda ne eğitimde olan gençler için özel bir iş gücü uyum programını hayata geçireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine kampüste veya üniversitede kısmi zamanlı çalışma imkânı sunarak hem iş tecrübesi hem de gelir desteği sağlıyor. Devlet üniversiteleriyle yapılan iş birlikleri kapsamında yürütülen bu program, gençlerin iş gücü piyasasına daha donanımlı şekilde katılmalarını amaçlıyor.

Programa ilişkin detaylar genclik.iskur.gov.tr adresinde yer alıyor.

İŞKUR Gençlik Programı na ilgi yoğun! Binlerce genç başvurdu 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yenilenmiş elektronik ticaret yapanlar denetimdeYenilenmiş elektronik ticaret yapanlar denetimde
1 dolar kaç TL?1 dolar kaç TL?

Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.