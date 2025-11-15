İŞKUR Gençlik Programı'na ilgi yoğun! Binlerce genç başvurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı Şubat ayında açıklanarak hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı gençlerden yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üniversitede okuyan gençlerin isteği üzerine kontenjan 150 bine yükseltilmişti. İŞKUR Gençlik Programı’na bugün itibarıyla ise 483 bin 331 genç başvuruda bulundu.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “2025 yılı Şubat ayı içerisinde sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan İŞKUR Gençlik Programı’nı hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde işgücü piyasamızı güçlendirmek amacıyla planladığımız önemli çalışmalar hakkında da sizleri bilgilendirmek isterim. Ülkemizde internet üzerinden yayınlanan iş ilanlarını tek bir platformda toplayacak olan açık iş kapısı projemizi önümüzdeki dönem uygulayacağız. Ne istihdamda ne eğitimde olan gençler için özel bir iş gücü uyum programını hayata geçireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine kampüste veya üniversitede kısmi zamanlı çalışma imkânı sunarak hem iş tecrübesi hem de gelir desteği sağlıyor. Devlet üniversiteleriyle yapılan iş birlikleri kapsamında yürütülen bu program, gençlerin iş gücü piyasasına daha donanımlı şekilde katılmalarını amaçlıyor.

Programa ilişkin detaylar genclik.iskur.gov.tr adresinde yer alıyor.