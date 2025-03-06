İŞKUR Gençlik Programı'na kimler başvurabilir? İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları

İŞKUR’un iş istihdamı sağlayabilmek amacı ile uygulamaya geçirdiği projelerden biri de üniversite öğrencilerine yönelik olan İŞKUR Gençlik Programı’dır. Bu program İŞKUR tarafından yürütülen, üniversite öğrencilerinin çalışmaya ihtiyacı olanlarına iş istihdamı sağlayabilmek ve iş dünyasına uyum sağlayabilmelerine destek olabilmek amacı ile uygulamaya geçmiş olan bir programdır.
Son derece kapsamlı bir program olan İŞKUR Gençlik Programı gençlerin ve üniversitede öğrencilerinin iş hayatına uyum sağlamalarına yardımcı olmayı, iş gücü piyasasına katılımlarına destek olmayı, iş deneyimi kazanmalarını sağlamayı hedefler. Ayrıca öğrenciler bu programa dahil olarak bu sayede belli sürelerde deneyim kazanabilir, staj ya da eğitim gibi imkanlardan faydalanabilirler.
Katılımcılara belli bir miktar ödemenin de yapıldığı İŞKUR Gençlik Programı’nda ayrıca çeşitli üniversitelerde gerçekleştirilen projelere dahil olma imkanı da sağlanabilmektedir.
İŞKUR Gençlik Programına herkes başvuru yapamaz. Başvur yapma hakkı bulunan kişiler şunlardır:
Herkesin katılma hakkı olmayan İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları şu şekildedir:
Kişiler yüklenici üniversitenin öğrencisi olmalıdır. (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak gerekmektedir.)