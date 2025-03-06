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İŞKUR Gençlik Programı'na kimler başvurabilir? İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları

Ferhan Petek Ferhan Petek
18.02.2025 22:47
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İŞKUR ya da uzun adı ile Türkiye İş Kurumu, ilk kez faaliyete geçtiği 1900'lü yılların ortalarından bu yana işsiz olan vatandaşlara iş bulmak ve işverenlere işçi sağlayabilmek için çalışan ve bu amaç doğrultusunda çeşitli etkinlikler ve eğitimler düzenleyen bir kurumdur.

İŞKUR Gençlik Programı'na kimler başvurabilir? İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları

İŞKUR’un iş istihdamı sağlayabilmek amacı ile uygulamaya geçirdiği projelerden biri de üniversite öğrencilerine yönelik olan İŞKUR Gençlik Programı’dır. Bu program İŞKUR tarafından yürütülen, üniversite öğrencilerinin çalışmaya ihtiyacı olanlarına iş istihdamı sağlayabilmek ve iş dünyasına uyum sağlayabilmelerine destek olabilmek amacı ile uygulamaya geçmiş olan bir programdır.

İŞKUR Gençlik Programı'na kimler başvurabilir?

Son derece kapsamlı bir program olan İŞKUR Gençlik Programı gençlerin ve üniversitede öğrencilerinin iş hayatına uyum sağlamalarına yardımcı olmayı, iş gücü piyasasına katılımlarına destek olmayı, iş deneyimi kazanmalarını sağlamayı hedefler. Ayrıca öğrenciler bu programa dahil olarak bu sayede belli sürelerde deneyim kazanabilir, staj ya da eğitim gibi imkanlardan faydalanabilirler.

Katılımcılara belli bir miktar ödemenin de yapıldığı İŞKUR Gençlik Programı’nda ayrıca çeşitli üniversitelerde gerçekleştirilen projelere dahil olma imkanı da sağlanabilmektedir.

İŞKUR Gençlik Programına herkes başvuru yapamaz. Başvur yapma hakkı bulunan kişiler şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar
  • Kuruma kayıtlı olanlar
  • 18 yaşını tamamlamış olanlar
  • Üniversite öğrencileri
  • Yaşlılık veya malullük aylığı almayanlar
  • Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmayanlar
  • Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmayanlar veya sigortalı sayılmayanlar
  • Hane gelir şartını sağlayanlar
  • Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmayanlar
  • Yüklenici üniversitenin öğrencisi olanlar (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak gerekmektedir.)

  • İŞKUR Gençlik Programı şartları nelerdir?

Herkesin katılma hakkı olmayan İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları şu şekildedir:

  • Kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
  • Kişiler kuruma kayıtlı olmalıdır.
  • Kişiler 18 yaşını tamamlamış olmalıdır.
  • Kişiler üniversite öğrencisi olmalıdır.
  • Yaşlılık veya malullük aylığı alanlar şartları karşılamaz.
  • Kişilerin program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmaması gerekir.
  • Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmayanlar veya sigortalı sayılmayanlar kapsam içidir.
  • Hane gelir şartını sağlayanlar başvuru yapabilir.
  • Kişiler kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamalıdır.

  • Kişiler yüklenici üniversitenin öğrencisi olmalıdır. (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak gerekmektedir.)

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR
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