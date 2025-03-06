İŞKUR Gençlik Programı'na kimler başvurabilir? İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları

İŞKUR’un iş istihdamı sağlayabilmek amacı ile uygulamaya geçirdiği projelerden biri de üniversite öğrencilerine yönelik olan İŞKUR Gençlik Programı’dır. Bu program İŞKUR tarafından yürütülen, üniversite öğrencilerinin çalışmaya ihtiyacı olanlarına iş istihdamı sağlayabilmek ve iş dünyasına uyum sağlayabilmelerine destek olabilmek amacı ile uygulamaya geçmiş olan bir programdır.

İŞKUR Gençlik Programı'na kimler başvurabilir?

Son derece kapsamlı bir program olan İŞKUR Gençlik Programı gençlerin ve üniversitede öğrencilerinin iş hayatına uyum sağlamalarına yardımcı olmayı, iş gücü piyasasına katılımlarına destek olmayı, iş deneyimi kazanmalarını sağlamayı hedefler. Ayrıca öğrenciler bu programa dahil olarak bu sayede belli sürelerde deneyim kazanabilir, staj ya da eğitim gibi imkanlardan faydalanabilirler.

Katılımcılara belli bir miktar ödemenin de yapıldığı İŞKUR Gençlik Programı’nda ayrıca çeşitli üniversitelerde gerçekleştirilen projelere dahil olma imkanı da sağlanabilmektedir.

İŞKUR Gençlik Programına herkes başvuru yapamaz. Başvur yapma hakkı bulunan kişiler şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar

Kuruma kayıtlı olanlar

18 yaşını tamamlamış olanlar

Üniversite öğrencileri

Yaşlılık veya malullük aylığı almayanlar

Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmayanlar

Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmayanlar veya sigortalı sayılmayanlar

Hane gelir şartını sağlayanlar

Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmayanlar

Yüklenici üniversitenin öğrencisi olanlar (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak gerekmektedir.)

İŞKUR Gençlik Programı şartları nelerdir?

Herkesin katılma hakkı olmayan İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları şu şekildedir: