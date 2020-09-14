İŞKUR İEB ile 18 - 56 yaşa aralığında alımlar yapıyor! Güncel İŞKUR ilanları! İşbaşı Eğitim Programı başvuru formu!

İşbaşı Eğitim Programı ile binlerce kişiyi meslek ve iş sahibi yapan İŞKUR yeni İşbaşı Eğitim Programı'ları ile alımlar yapmaya devam ediyor. 18 ve 29 yaş aralığında yetiştirmek üzere bilişim ve imalat sektörüne personel alacak olan İŞKUR'un güncel İşbaşı Eğitim Programı merak ediliyordu. Kişilerin İŞKUR üzerinden İşbaşı Eğitim Program'larına katılabilmeleri için öncelikle İŞKUR web sitesinden kayıt yapması gerekiyor. Eğer kayıt işlemleri yapılamıyorsa, en yakın İŞKUR merkezine giderek kayıt işlemleri İŞKUR çalışanlarının yardımı ile de yapılıyor. İşte güncel İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı ile ilgili detaylar...

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

İşbaşı Eğitim Programı nedir? İŞKUR'a kayıt yapan ve işsiz kişilerin alabileceği programlar; bu kişilerin teorik eğitim alarak mesleki deneyimlerinin artması, çalışma ortamına uyum sağlaması ve mesleği çalışarak öğrenmesini sağlayan bir programdır. İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları'na katılacak kişiler, yeni işlerini İŞKUR aracılığı ile bulacakları gibi kendileri de bulabilirler.