İŞKUR İEB ile 18 - 56 yaşa aralığında alımlar yapıyor! Güncel İŞKUR ilanları! İşbaşı Eğitim Programı başvuru formu!

İşbaşı Eğitim Programı ile binlerce kişiyi meslek ve iş sahibi yapan İŞKUR yeni İşbaşı Eğitim Programı'ları ile alımlar yapmaya devam ediyor. 18 ve 29 yaş aralığında yetiştirmek üzere bilişim ve imalat sektörüne personel alacak olan İŞKUR'un güncel İşbaşı Eğitim Programı merak ediliyordu. Kişilerin İŞKUR üzerinden İşbaşı Eğitim Program'larına katılabilmeleri için öncelikle İŞKUR web sitesinden kayıt yapması gerekiyor. Eğer kayıt işlemleri yapılamıyorsa, en yakın İŞKUR merkezine giderek kayıt işlemleri İŞKUR çalışanlarının yardımı ile de yapılıyor. İşte güncel İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı ile ilgili detaylar...
İşbaşı Eğitim Programı nedir? İŞKUR'a kayıt yapan ve işsiz kişilerin alabileceği programlar; bu kişilerin teorik eğitim alarak mesleki deneyimlerinin artması, çalışma ortamına uyum sağlaması ve mesleği çalışarak öğrenmesini sağlayan bir programdır. İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları'na katılacak kişiler, yeni işlerini İŞKUR aracılığı ile bulacakları gibi kendileri de bulabilirler.
İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programları'nın süresi nedir, ne zaman iş sahibi olunur araştıran adaylar İŞKUR'a ilanlarını takip ediyor. İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları kaç saat sürüyor, programlara katılacak adaylar için oldukça öenmli bir konu. Programlar haftada 6 günü aşmamak kaydıyla hergün 5 -8 saat aralığında sürüyor. Özellikle programlar haftada 45 saati aşmayacak şekilde programlanıyor.
İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları listesi güncel olarak İŞKUR resmi web sitesinden ulaşılabilir. Şu an için İşbaşı Eğitim Programları'nde bulut bilişim, siber güvenlik, kodlama ve oyun geliştirme uzmanlığı gibi geleceğin meslekleri olarak görülen programlar yer alıyor. Bu programlara katılacak kişinin yaş sınır 18- 29 yaş aralığında olması gerekiyor. İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları'ndan bilişim ve imalat programlarına katılacak olan kişilerin eğitimleri en fazla 6 aya kadar sürecek.
İŞKUR ilanına başvuru yapacak adayların araştırdığı İŞKUR başvuru şartları nedir sorusu oldu. İşte İŞKUR başvuru şartları;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Güvenlik soruşturması olumlu çıkmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
Kamu haklarından yasaklanmamış olmak,
Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet,irtikap,rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
İŞKUR Kurum dışı kamu işçisi alımı ilanı kısmından yayımlanan duyurular şu şekilde:
Aydın Magnesia Kazısı Başkanlığı 15.09.2020
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 16.10.2020
Aksaray Acemhöyük Kazı Başkanlığı 15.09.2020
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 16.10.2020
Burdur İhtiyaç Maddeleri İnş. San. Tic. A.Ş.14.09.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.09.2020
Balıkesir Bandırma İns. Kayn. İnş. Nak. Sağ. Tic. San. Ltd. Şti. 14.09.2020
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Araştırmacı Alımı 29.09.2020
Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 21.09.2020
Kırklareli Vize Beld. Pers. Ltd. Şti. 14.09.2020
Kırşehir Kaman Beld. Pers. Ltd. Şti. 15.09.2020
Çanakkale Gümüşçay Beld. Pers. Ltd. Şti. 18.09.2020
Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turz. Ltd. Şti. 15.09.2020
Kayseri İncesu İmar Eğt. San. Tic. A.Ş. 14.09.2020
Bursa Burulaş Tic. A.Ş. 13.09.2020
Bursa Binted Tic. A.Ş. 14.09.2020
Afyon Sultandağı Soğuk Hava Deposu Ltd. Şti. 16.09.2020
Bartın Kozbel Temz. Hiz. Yapı İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 14.09.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 14.09.2020
Konya Sanat Kültür Spor Faal. A.Ş. 18.09.2020
Muğla Kavaklıdere Beld. Pers. Ltd. Şti. 15.09.2020
Çanakkale Gümüşçay Beld. Pers. Ltd. Şti. 18.09.2020
Kocaeli Belde Tic. A.Ş. 14.09.2020
Bursa Osmangazi Beleditesi Personel A.Ş.18.09.2020
Bursa Tarımaş Hyvancılık Tarım San.ve Tic.A.Ş.18.09.2020
Manisa Albeltaş Alaşehir Belediyesi Gıda İnş.Mlz.Taş.Tem.Hiz.İşl.Mad.Müh.Özel Sağlık Mak.San.ve Tic.A.Ş.17.09.2020
Tunceli İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi.16.09.2020
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Personel Ltd. Şti.15.09.2020
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm İnş.San.Tic.A.Ş.16.09.2020
Ordu Orbel A.Ş.16.09.2020
Zonguldak Devrek Bel. İmar İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. 14.09.2020
Trabzon Yomra Beld. Pers. Ltd. Şti. 13.09.2020
İzmir BB Grand Plaza Gıda Tur. İşl. A.Ş. 16.09.2020
Karabük SYDV Pers. Alımı 15.09.2020
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