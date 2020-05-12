İŞKUR ilanlar yayınladı! KPSS şartı olmadan memur alımı... İşte detaylar!

İŞKUR; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olarak karşımıza çıkar. İstihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına yönelik olarak hizmet veren İŞKUR, işsizliğin önlenmesi amacıyla faaliyetlerini son sürat sürdürmektedir.

İş arayan ve işverenleri tek bir çatı altında birleştiren İŞKUR, işsizlikle boğuşan vatandaşlara işsizlik sigortası ve güncel iş ilanları ile yardımcı oluyor. İŞKUR hem kurumsal web sitesi hem de şubelerinde güncel iş ilanlarını yayınlıyor. Kişiler teknolojik altyapı ile geliştirilen web sitesi aracılığıyla büyük bir kolaylıkla iş ilanlarını görüntülerken; anında ilanlara başvurularını da iletebiliyorlar. Peki, İŞKUR ilanları nasıl takip edilir? İŞKUR ilanlarına başvuru nasıl gerçekleştirilir? Yapılan başvuruların sorgulanması mümkün müdür? İşte, İŞKUR'un güncel iş ilanlarına dair merak edilen tüm bilgiler...

GÜNCEL İŞ İLANLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

İŞKUR tüm eğitim seviyelerine, yaş ve cinsiyete uygun olarak Türkiye'nin neredeyse her bölgesinde bulunan iş ilanlarını düzenli aralıklarla yayınlamaya devam ediyor. Binlerce iş arayan vatandaş kurumun internet sitesi üzerinden yayınlanan güncel ilanları görüntüleyerek başvurularını kolaylıkla iletebiliyorlar.