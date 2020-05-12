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İŞKUR ilanlar yayınladı! KPSS şartı olmadan memur alımı... İşte detaylar!

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.05.2020 13:37 | Son Güncelleme

İş arayanlara büyük müjde! Türkiye'de kronikleşen işsizlik sorunu ile mücadele konusunda İŞKUR etkin adımlarıyla elini taşın altına koyuyor. İş gücü politikalarının belirlenmesinde büyük bir rol oynayan İŞKUR, istihdamı arttırmak için periyodik olarak iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Toplumun her kesiminden iş arayan kişilere nefes olan ilanları takip etmek oldukça kolay!

İŞKUR ilanlar yayınladı! KPSS şartı olmadan memur alımı... İşte detaylar!

İŞKUR; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olarak karşımıza çıkar. İstihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına yönelik olarak hizmet veren İŞKUR, işsizliğin önlenmesi amacıyla faaliyetlerini son sürat sürdürmektedir.

İş arayan ve işverenleri tek bir çatı altında birleştiren İŞKUR, işsizlikle boğuşan vatandaşlara işsizlik sigortası ve güncel iş ilanları ile yardımcı oluyor. İŞKUR hem kurumsal web sitesi hem de şubelerinde güncel iş ilanlarını yayınlıyor. Kişiler teknolojik altyapı ile geliştirilen web sitesi aracılığıyla büyük bir kolaylıkla iş ilanlarını görüntülerken; anında ilanlara başvurularını da iletebiliyorlar. Peki, İŞKUR ilanları nasıl takip edilir? İŞKUR ilanlarına başvuru nasıl gerçekleştirilir? Yapılan başvuruların sorgulanması mümkün müdür? İşte, İŞKUR'un güncel iş ilanlarına dair merak edilen tüm bilgiler...

GÜNCEL İŞ İLANLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

İŞKUR tüm eğitim seviyelerine, yaş ve cinsiyete uygun olarak Türkiye'nin neredeyse her bölgesinde bulunan iş ilanlarını düzenli aralıklarla yayınlamaya devam ediyor. Binlerce iş arayan vatandaş kurumun internet sitesi üzerinden yayınlanan güncel ilanları görüntüleyerek başvurularını kolaylıkla iletebiliyorlar.

İnternet aracılığıyla iş ilanlarının görüntülenmesi için ilk adımda İŞKUR e-şube sisteminden iş arayan kaydının oluşturulması gerekir.

İş arayan kaydı oluşturulurken kişilerin ilanlara başvuru sırasında kullanacakları öz geçmişine ait bilgilerin doğru bir şekilde eklenmesi gerekir.

Tüm bilgilerin girilmesinden sonra bir sonraki iş arayan girişlerinin kolaylıkla yapılabilmesi adına T.C. kimlik numarası ve şifre bilgileri eklenmelidir.

İş arayan kaydının oluşturulmasından sonra iş arayan vatandaşlar İŞKUR üzerinden yayınlanan güncel iş ilanlarını takip edebilirler.

İnternet sitesine giriş yapıldıktan sonra açılan sayfada yer alan "iş ilanları" yazısına basılması gerekir.
İş ilanları sayfası üzerinde özel bir arama yapmak isteniyorsa sayfanın üst kısmında bulunan pozisyon, meslek, nitelik, beceri, firma adı bilgileri eklenmelidir.

Ardından ikamet adresine göre çalışma yeri, ülke, il ve ilçe bilgileri eklenmelidir.

Bir sonraki adımda ise; ilan no ve ilan tarihi bilgileri girilmelidir.

Öz geçmiş bilgilerine istinaden meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engellilik durumu, vardiya ve iş yeri unvanı bilgilerinin yazılması şarttır.

Tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak girilmesinin ardından sayfanın en alt kısmında bulunan "ara" yazısına basılmasıyla iş ilanlarının sorgulama sayfası son bulur.

İş arayan girişinin ardından belirlenen sayfada öz geçmiş bilgilerine özel olarak arama yapmaya imkan tanıyan "bana uygun iş ilanları" yazısına basılabilir.

İŞKUR İŞ İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR iş ilanlarına ilişkin aramaların yapılmasında sonra ortaya çıkan sonuç sayfasında kişiler istedikleri ilanın üzerine tıklayarak detaylı görüntüleme yapabilirler. İş ilanlarının detaylarının görüntülendiği sayfanın alt kısmında bulunan "başvur" butonuna tıklanarak kişilerin ilana başvuru yapmasına izin verilir.

İŞ BAŞVURUSU SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına yapılan başvurular e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanabilir. Türkiye İş Kurumu tarafından oluşturulan "İş Başvurusu Sorgulama" sayfası üzerinden sorgulama işlemi tamamlanır.

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