İŞKUR ile en az lise mezunu TEİAŞ işçi alımı! İşte TEİAŞ işçi alımı başvuru formu ve KPSS şartsız alınan TEİAŞ kadroları..

İŞKUR'da Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ( TEİAŞ ) Genel Müdürlüğü Personel alımı için başvurular yayımlandı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilanlarda TEİAŞ kadrosuna yeni personel alınacağı belirtildi. TEİAŞ bünyesinde kadrolu olarak çalışmak isteyen adayalar başvurunun ardından kura törniyle birlikte mülakata davet edilecek. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler üzerinden duyurulan TEİAŞ personel alımı ilanı için başvurulalar bugün itibari ile İŞKUR üzerinden yayınlandı. 42 il için alım yapılacak olan TEİAŞ personel alımı ilanında lise mezunu adaylar içerisinden 19 Elektronik Teknisyeni ve 131 Elektrik Teknisyeni alımı yapılacak. Bugün başlayan başvurular yalnızca İŞKUR üzerinden yapılacak ve son gün olarak da 28 Ağustos 2020 tarihinde bitecek. TEİAŞ işçi alımlarını araştıran ve başvuru yapmak isteyenler için TEİAŞ işçi başvuru formuna nasıl ulaşılır detayları ile haberimizde. İşte İŞKUR TEİAŞ işçi alımları...

İŞKUR 2020 TEİAŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye'nin 42 ili için İŞKUR üzerinden TEİAŞ kamu personeli alım ilanları yayımlandı. TEİAŞ işçi alımları ne zaman araştıran vatandaşlar, alımların İŞKUR üzerinden 24-28 Ağustos tarihlerinde yapıldığını belirtelim. TEİAŞ kamu personeli iş başvurusu yapmak isteyen adayların elektronik teknisyeni kadrosu için lise ve dengi okulların elektronik, haberleşme sistemleri, otomasyon sistemleri bölümü mezunu; elektrik teknisyeni kadrosu için de lise ve dengi okulların elektrik, elektrik tesisat ve pano montörlüğü, yüksek gerilim sistemleri, endüstriyel bakım onarım bölümü mezunu olmaları gerekiyor.