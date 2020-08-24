İŞKUR ile en az lise mezunu TEİAŞ işçi alımı! İşte TEİAŞ işçi alımı başvuru formu ve KPSS şartsız alınan TEİAŞ kadroları..

İŞKUR'da Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ( TEİAŞ ) Genel Müdürlüğü Personel alımı için başvurular yayımlandı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilanlarda TEİAŞ kadrosuna yeni personel alınacağı belirtildi. TEİAŞ bünyesinde kadrolu olarak çalışmak isteyen adayalar başvurunun ardından kura törniyle birlikte mülakata davet edilecek. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler üzerinden duyurulan TEİAŞ personel alımı ilanı için başvurulalar bugün itibari ile İŞKUR üzerinden yayınlandı. 42 il için alım yapılacak olan TEİAŞ personel alımı ilanında lise mezunu adaylar içerisinden 19 Elektronik Teknisyeni ve 131 Elektrik Teknisyeni alımı yapılacak. Bugün başlayan başvurular yalnızca İŞKUR üzerinden yapılacak ve son gün olarak da 28 Ağustos 2020 tarihinde bitecek. TEİAŞ işçi alımlarını araştıran ve başvuru yapmak isteyenler için TEİAŞ işçi başvuru formuna nasıl ulaşılır detayları ile haberimizde. İşte İŞKUR TEİAŞ işçi alımları...
Türkiye'nin 42 ili için İŞKUR üzerinden TEİAŞ kamu personeli alım ilanları yayımlandı. TEİAŞ işçi alımları ne zaman araştıran vatandaşlar, alımların İŞKUR üzerinden 24-28 Ağustos tarihlerinde yapıldığını belirtelim. TEİAŞ kamu personeli iş başvurusu yapmak isteyen adayların elektronik teknisyeni kadrosu için lise ve dengi okulların elektronik, haberleşme sistemleri, otomasyon sistemleri bölümü mezunu; elektrik teknisyeni kadrosu için de lise ve dengi okulların elektrik, elektrik tesisat ve pano montörlüğü, yüksek gerilim sistemleri, endüstriyel bakım onarım bölümü mezunu olmaları gerekiyor.
İŞKUR ilanlarından TEİAŞ kamu personeli iş başvurusu şartlarına uygun olan kişiler, 28 Ağustos 2020 tarihine kadar mutlaka başvuru yapmalı. Başvuru için internet üzerinden İŞKUR kaydı yapabilir ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'ne giderek görevliyle birlikte kayıt oluşturabilirsiniz. İnternet üzerinden yapılan başvurularda kaydınızı yaptıktan sonra https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden "İş Arayan" linkine giriş yaparak mevcut iş ilanlarına da ulaşabilirisiniz.
TEİAŞ personel alımı başvuru formu dolmak yerine İŞKUR kaydı yapmanız yeterli olacaktır. İŞKUR kaydı yapıldıktan sonra iş ilanlarına aradığınız pozisyonun ismini yazdığınızda çıkan seçeneklerden birisine anında başvuru yapabilirsiniz.
Binlerce kişi İŞKUR başvuru şartlarını merak ediyor. TEİAŞ kamu personeli alımlarında başvuru şartları merak ediliyor. İŞKUR'a başvuru yapan vatandaşların alımlarda karşılaşacağı, TEİAŞ personel alım şartları aşağıdaki gibidir.
a-Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü
b-Yüksek Gerilim Sistemleri
c- Endüstriyel Bakım Onarım alt dallarının birinden mezun olmak.
İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak
4 .Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
TEİAŞ kamu personeli alımlarında, Elektrik Teknisyenleri alım şartları nedir merak ediliyor. İŞKUR'a başvuru yapan vatandaşların alımlarda karşılaşacağı, TEİAŞ Elektrik Teknisyeni alım şartları aşağıdaki gibidir.
a-Haberleşme Sistemleri
b-Otomasyon Sistemleri alt dallarının birinden mezun olmak.
İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak
31 yaşını bitirmemiş olmak (24.08.1989 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. )
Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
iŞKUR'da yayımlanan TEİAŞ kamu personeli alımı hangi illerde yapılacak araştıran vatandaşlar için, ilanın yayınlandığı illeri listeledik. Aşağıdaki illerde 19 Elektronik Teknisyeni ve 131 Elektrik Teknisyeni alımı yapılacak.
İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir, Bartın, Sakarya, Düzce, Eskişehir, Kütahya, Isparta, Afyon, Ankara, Konya, Samsun, Amasya, Tokat, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya, Trabzon, Artvin, Erzurum
Erzincan, Mardin, Batman, Van, Ağrı, Iğdır, Hatay, Mersin, Adana, AntalyavKırklarelivTekirdağvEdirne, Denizli, Aydın, MuğlavKastamonu ve Karabük'te TEİAŞ alımları yapılacak.
TEİAŞ alımını yapacağı personel adaylarının değerlendirmesini kura çekimi ile sonrasında sözlü sınav ile yapacak. Bu yönde Talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı ile , Öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek ve bu adaylar sözlü sınava davet edilecektir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum