İŞKUR o alanları açıkladı! 120 bin işçi alınacak

Ülkemizde istihdam dört koldan desteklenirken, özel sektör personel alımlarını sürdürüyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 120 bini aştı. Yılbaşından bu yana 695 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da, en çok eleman aranan alanların başında ise 26 bin 328 kişiyle bin beden işçiliği geliyor.

Özel sektör; acilen 3 bin 604 temizlik görevlisi, 2 bin 667 makineci (dikiş), 2 bin 598 garson, 2 bin 293 satış danışmanı arıyor. Bin 989 kişiyle konfeksiyon işçisi, bin 938 kişiyle gazaltı kaynakçısı, bin 653 kişiyle paketleme işçisi en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor.

AÇIK İŞTE İLK 15

Beden işçisi 26.318

Temizlik görevlisi 3.604

Makineci (dikiş) 2.667

Garson 2.598

Satış danışmanı 2.293

Konfeksiyon işçisi 1.989

Gazaltı kaynakçısı 1.938

Paketleme işçisi 1.653

Şoför-yük taşıma 1.520

Ön muhasebeci 1.487

Ambar/depo görevlisi 1.206



