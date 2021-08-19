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İŞKUR o alanları açıkladı! 120 bin işçi alınacak

19.08.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde istihdam dört koldan desteklenirken, özel sektör personel alımlarını sürdürüyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 120 bini aştı. Yılbaşından bu yana 695 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da, en çok eleman aranan alanların başında ise 26 bin 328 kişiyle bin beden işçiliği geliyor.

İŞKUR o alanları açıkladı! 120 bin işçi alınacak

Ülkemizde istihdam dört koldan desteklenirken, özel sektör personel alımlarını sürdürüyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 120 bini aştı. Yılbaşından bu yana 695 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da, en çok eleman aranan alanların başında ise 26 bin 328 kişiyle bin beden işçiliği geliyor.

Özel sektör; acilen 3 bin 604 temizlik görevlisi, 2 bin 667 makineci (dikiş), 2 bin 598 garson, 2 bin 293 satış danışmanı arıyor. Bin 989 kişiyle konfeksiyon işçisi, bin 938 kişiyle gazaltı kaynakçısı, bin 653 kişiyle paketleme işçisi en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor.

AÇIK İŞTE İLK 15

  • Beden işçisi 26.318
  • Temizlik görevlisi 3.604
  • Makineci (dikiş) 2.667
  • Garson 2.598
  • Satış danışmanı 2.293
  • Konfeksiyon işçisi 1.989
  • Gazaltı kaynakçısı 1.938
  • Paketleme işçisi 1.653
  • Şoför-yük taşıma 1.520
  • Ön muhasebeci 1.487
  • Ambar/depo görevlisi 1.206


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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR
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