İŞKUR onlarca yeni iş ilanı yayılandı! 5000 TL maaşlı iş ilanları...

İŞKUR istihdamın korunmasına, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesine yönelik olarak projeler geliştirmeye devam ediyor. Teknolojik gelişmeleri altyapısında harmanlayan İŞKUR hem şubelerinden hem de kurumsal web sitesi üzerinden iş başvurularını alıyor.
İşveren ve iş arayan vatandaşları tek bir çatı altında toplayan İŞKUR'un web sitesinden güncel iş ilanları yayınlanıyor. Her eğitim düzeyi, yaş aralığı, il ve ilçeyi kapsayan iş ilanlarına yer verilen sitede iş ilanları herkes tarafından görüntülenebiliyor. İş arayan kaydı ile sisteme giriş yapanlar için ekledikleri bilgilere uygun olabilecek ilanlar da sunuluyor. Peki, İŞKUR iş ilanları nasıl takip edilir? Güncel iş ilanlarına başvuru nasıl yapılabilir? Başvuru sürecine dair sorgulama yapmak mümkün müdür? İşte, İŞKUR ilanlarına dair merak edilen detaylar...
Binlerce vatandaş internet aracılığıyla İŞKUR'un resmi web sitesinde yayınlanan ilanları takip ederek kendilerine uygun olanlara öz geçmişlerini iletebilirler.
Yayınlanan İŞKUR iş ilanlarının kendilerine özgü başvuru şartları ve kriterlerinin olduğunun altını çizmek gerekir. İlan arayanlar sonuç ekranında istedikleri ilanın üzerine tıklayarak detayları görüntüleyebilirler. İlgili kriterlerin ilanlara uygun olması halinde ilanların görüntülendiği detay sayfasında en alt kısmında "başvur" butonu bulunur. Bu buton ile iş arayanlar iş verenlere sistemde kayıtlı olan öz geçmişlerini iletebilirler.
İŞKUR iş ilanlarına başvuru yapmak için geçerli olan genel şartlar belirlenmiştir. bu şartlar arasında;
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
İŞKUR'da gerçekleştirilen başvuruların durumlarının sorgulanması için e-Devlet kapısı kullanılır. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından oluşturulan "İş Başvurusu Sorgulama" sayfası üzerinden başvuru durumları görüntülenebilir.
-İlgili sayfa açıldıktan sonra güvenli giriş yapabilmek için vatandaşların "kimliğimi şimdi doğrula" yazısına basılmalıdır.