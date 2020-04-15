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İŞKUR onlarca yeni iş ilanı yayılandı! 5000 TL maaşlı iş ilanları...

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2020 10:45 | Son Güncelleme

Milyonlarca vatandaş kendilerine uygun ilanlara başvuru yapmak için İŞKUR'a başvuruyor. İş arayışı işsizler için oldukça zorlu geçen bir süreç olsa da çoğu zaman arayışlarında eli boş kalan vatandaşlara yeni bir ümit kapısı İŞKUR'dan geldi. Ülkedeki istihdam politikalarını belirlemek ve düzenlemek için kurulan İŞKUR güncel iş ilanları ile vatandaşlara yardımcı oluyor.

İŞKUR onlarca yeni iş ilanı yayılandı! 5000 TL maaşlı iş ilanları...

İŞKUR istihdamın korunmasına, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesine yönelik olarak projeler geliştirmeye devam ediyor. Teknolojik gelişmeleri altyapısında harmanlayan İŞKUR hem şubelerinden hem de kurumsal web sitesi üzerinden iş başvurularını alıyor.

İşveren ve iş arayan vatandaşları tek bir çatı altında toplayan İŞKUR'un web sitesinden güncel iş ilanları yayınlanıyor. Her eğitim düzeyi, yaş aralığı, il ve ilçeyi kapsayan iş ilanlarına yer verilen sitede iş ilanları herkes tarafından görüntülenebiliyor. İş arayan kaydı ile sisteme giriş yapanlar için ekledikleri bilgilere uygun olabilecek ilanlar da sunuluyor. Peki, İŞKUR iş ilanları nasıl takip edilir? Güncel iş ilanlarına başvuru nasıl yapılabilir? Başvuru sürecine dair sorgulama yapmak mümkün müdür? İşte, İŞKUR ilanlarına dair merak edilen detaylar...

İŞKUR İLANLARI NASIL TAKİP EDİLİR?

Binlerce vatandaş internet aracılığıyla İŞKUR'un resmi web sitesinde yayınlanan ilanları takip ederek kendilerine uygun olanlara öz geçmişlerini iletebilirler.

  • İŞKUR'un güncel iş ilanlarını görüntüleyebilmek için ilk adımda mutlaka İŞKUR e-şube üzerinden iş arayan kaydının oluşturması gerekir.
  • İş arayan kaydının oluşturulmasından sonra vatandaşlar sisteme kolay bir şekilde giriş yapabilirler. İş arayan girişi için; T.C. kimlik numarası, üyelik şifresi veya e-Devlet ile giriş seçenekleri sunulmuştur.
  • Güncel iş ilanlarının yayınlandığı sayfaya erişim sağlamak için vatandaşlar aradıkları pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma adı bilgilerini ekleyerek arama yapabilirler.
    -Vatandaşların kendilerine uygun olan güncel ilanlara ulaşması için çalışma yeri, ülke, il ve ilçe gibi filtreleme seçenekleri sunulmuştur.
  • Özel bir ilanın aratılması için ise; ilan no ve ilan tarihi boşluklarının doldurulması şarttır.
    -Son olarak öğrenim durumu, meslek, iş yeri türü, engel durumu, vardiya ve iş yeri unvanı gibi bilgiler girildikten sonra "ara" yazısına basılması sonuç sayfasını görüntülemeye yardımcı olur.

İŞKUR İŞ İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yayınlanan İŞKUR iş ilanlarının kendilerine özgü başvuru şartları ve kriterlerinin olduğunun altını çizmek gerekir. İlan arayanlar sonuç ekranında istedikleri ilanın üzerine tıklayarak detayları görüntüleyebilirler. İlgili kriterlerin ilanlara uygun olması halinde ilanların görüntülendiği detay sayfasında en alt kısmında "başvur" butonu bulunur. Bu buton ile iş arayanlar iş verenlere sistemde kayıtlı olan öz geçmişlerini iletebilirler.

İŞKUR iş ilanlarına başvuru yapmak için geçerli olan genel şartlar belirlenmiştir. bu şartlar arasında;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Deneyim ve tecrübe kriterlerini taşımak,
  • Belirlenen ikamet şartlarına sahip olmak,
  • Kamu kurumu ilanları için geçerli olan kamu haklarından mahrum olmamak,
  • İlanda belirlenen eğitim şartları ve düzeyine sahip olmak yer alır.

İŞKUR BAŞVURUSU SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

İŞKUR'da gerçekleştirilen başvuruların durumlarının sorgulanması için e-Devlet kapısı kullanılır. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından oluşturulan "İş Başvurusu Sorgulama" sayfası üzerinden başvuru durumları görüntülenebilir.

-İlgili sayfa açıldıktan sonra güvenli giriş yapabilmek için vatandaşların "kimliğimi şimdi doğrula" yazısına basılmalıdır.

  • Giriş işleminin tamamlanması için ise; T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresinin ilgili boşluklara girilmesi şarttır.
  • Bütün adımlardan sonra başvuru yapılan ilanların durumuna bakılır.
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