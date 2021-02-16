İŞKUR - Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu 2021: Silahlı güvenlik görevlisi ve beden işçisi alım şartları! Ticaret Bakanlığı iş başvurusu yapma!

Son dakika Ticaret Bakanlığı kadrosunda görevlendirmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 115 kişilik kadro ilanı yayımladı. Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacak ve şahsen, e-mail ya da posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi

Kadrosunda çalıştırılmak üzere yapılan alımlarda silahlı güvenlik görevlisi alımı şartları merak konusu oldu. Sonuçların noter kurası ile gerçekleştirileceği alımlarda sözlü sınav hakkı kazanan adaylardan, sınav sonucunda başarılı olanlar istihdam edilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda güvenlik görevlisi alımları hangi şehirde olacağı merak ediliyor. Aynı şekilde beden işçisi alım şartları ve gerekli evraklar vatandaşların araştırdığı konulardan birisi oldu. Başvurular 15 Şubat itibari ile İŞKUR üzerinden yayımlandı. Noter kura çekilişi 25.02.2021 tarihinde saat 11:00’da Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu’nda yapılacak. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili detaylar Ticaret Bakanlığının www.ticaret.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. İşte **Ticaret Bakanlığı güvenlik görevlisi ve beden işçisi alım tarihleri ve başvuru koşulları...

GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE BEDEN İŞÇİSİ ALIMI HANGİ ŞEHİRLERDE OLACAK? Ticaret Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığı ile yapacağı Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) alımları İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır ve Ağrı için olacak. Ticaret Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığı ile yapacağı Beden İşçisi alımları ise; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay ve Antalya için olacak. GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında; a.Türk Vatandaşı olmak, b.Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c.Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf

olmak) d.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı

bulunmamak, 2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)

bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,

anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı

suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan

malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış

olmak, 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük

aylığı almıyor olmak şartları aranır. GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Kadrosu için: En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,

5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile

tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik

(silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için

yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici

Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış

mekânda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel

durumu bulunmamak, iv. Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu

bulunmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18

inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik

görevlisi olur” şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis

cezasına mahkûm olmamak. vi. Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna

atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm kadın adaylar için 165 cm

boy şartını sağlıyor olmak. BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI En az ortaöğretim mezunu olmak

Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici

Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde ihtiyaç duyulan, eşyanın

teslim alınması, çekimi ve taşınması, araçlara yüklenmesi, boşaltılması,

tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır işlerde bedenen

çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesinde

görevini sürekli yapmasına engel hali bulunmamak. GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE BEDEN İŞÇİSİ ALIMI TARİHLERİ Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına

uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak

suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda

yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Asıl ve yedek

adaylara ilişkin liste Kurumumuz internet sitesi www.ticaret.gov.tr

adresinde ilan edilecektir.

Kura çekilişi sonucunda ilan edilen kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar

asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Kura çekilişi 25.02.2021 tarihinde saat 11:00’da Ticaret Bakanlığı

Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Kura tarihi, saati ve yeri ile

ilgili ortaya çıkabilecek değişiklikler Ticaret Bakanlığının

www.ticaret.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bunun için

adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu duyuru tebligat

yerine geçecektir.

COVID-19 Pandemisi nedeniyle kuranın yapılacağı salona herhangi bir

aday alınmayacaktır. Kura çekimi Kurumumuz web sayfasından

duyurulacak link üzerinden canlı olarak izlenebilecektir.