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İŞKUR, TÜBİTAK KPSS'siz kadrolu kamu personeli alıyor! İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru formu ve detayları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.09.2020 10:32 | Son Güncelleme

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), KPSS şartı olmadan kamu personeli ilanı verdi. Hem İŞKUR'dan hem de TÜBİTAK'ın kendi sitesinden başvurular başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen ilanların başvuru süresi 21 Eylül'e kadar geçerli olacak. İşte TÜBİTAK KPSS şartsız kamu personeli alım ilanı başvuru detayları!

İŞKUR, TÜBİTAK KPSS'siz kadrolu kamu personeli alıyor! İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru formu ve detayları!

TÜBİTAK'ın yayımladığı duyuruda KPSS şartı olmadan kamu personeli alımları yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da desteklenen ilanda alımlar İŞKUR ve TÜBİTAK'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. TÜBİTAK KPSS şartsız kamu personeli alım ilanının ardından TÜBİTAK başvuru formu araştırılıyor. İşte başvuru detayları..

TÜBİTAK KPSS ŞARTSIZ KAMU PERSONELİ ALIM İLANI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'nın yayımladığı ilanda KPSS şartı olmadan kadrolu kamu personeli alımı gerçekleşecek. TÜBİTAK kamu personeli alımları resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılacak başvurularda birçok evrak talebi bulunuyor. TÜBİTAK kamu personeli ilanlarına ayrıca İŞKUR üzerinden de başvuru yapılacak. İŞKUR'dan TÜBİTAK kamu personeli alım ilanlarına başvuru yapmak için en yakın İŞKUR merkezine giderek başvuru yapabilir ya da internet üzerinden kayıt oluşturabilirsiniz.

TÜBİTAK ALIMLARI NE ZAMAN BİTECEK?

İŞKUR üzerinden de yapılacak TÜBİTAK kamu personeli başvuru tarihleri 21 Eylül'de bitecek. TÜBİTAK ya da İŞKUR üzerinden başvuru yapmayan kişiler için ek bir süre verilmeyecek. TÜBİTAK kamu personeli başvuru formu sadece TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinde bulunan detaylar doldurularak tamamlanacak.

"TÜBİTAK SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ (SAGE) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ (ADAY ARAŞTIRMACI) ALINACAKTIR" ifadeleri ile yayımlanan kamu personeli alımında başvuru detayları şu şekilde:

8 Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)

Lisans Bölümleri Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümünün 4. Sınıfında öğrenim görüyor olmak.

1 Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)

Lisans Bölümleri Makina Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2 Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)

Lisans Bölümü Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği veya Elektro Optik Sistem Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

1 Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)

Lisans Bölümleri Makina Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

1 Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)

Lisans Bölümleri Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

4 Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)

Lisans Bölümü Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

3 Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)

Lisans Bölümleri Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

12 Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)

Lisans Bölümleri Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

1 Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)

Lisans Bölümü Kimya Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

1 Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)

Lisans Bölümleri Makina Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

1 Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı

Lisans Bölümleri Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

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