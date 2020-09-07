İŞKUR, TÜBİTAK KPSS'siz kadrolu kamu personeli alıyor! İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru formu ve detayları!

TÜBİTAK'ın yayımladığı duyuruda KPSS şartı olmadan kamu personeli alımları yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da desteklenen ilanda alımlar İŞKUR ve TÜBİTAK'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. TÜBİTAK KPSS şartsız kamu personeli alım ilanının ardından TÜBİTAK başvuru formu araştırılıyor. İşte başvuru detayları..

TÜBİTAK KPSS ŞARTSIZ KAMU PERSONELİ ALIM İLANI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'nın yayımladığı ilanda KPSS şartı olmadan kadrolu kamu personeli alımı gerçekleşecek. TÜBİTAK kamu personeli alımları resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılacak başvurularda birçok evrak talebi bulunuyor. TÜBİTAK kamu personeli ilanlarına ayrıca İŞKUR üzerinden de başvuru yapılacak. İŞKUR'dan TÜBİTAK kamu personeli alım ilanlarına başvuru yapmak için en yakın İŞKUR merkezine giderek başvuru yapabilir ya da internet üzerinden kayıt oluşturabilirsiniz.

TÜBİTAK ALIMLARI NE ZAMAN BİTECEK?

İŞKUR üzerinden de yapılacak TÜBİTAK kamu personeli başvuru tarihleri 21 Eylül'de bitecek. TÜBİTAK ya da İŞKUR üzerinden başvuru yapmayan kişiler için ek bir süre verilmeyecek. TÜBİTAK kamu personeli başvuru formu sadece TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinde bulunan detaylar doldurularak tamamlanacak.