İŞKUR TYP 2023 alımları yoğun ilgi görüyor. Toplum Yararına program kapsamında bakanlık bünyesine bağlı kurumlara çeşitli pozisyonlarda çalışmak isteyenler yeni ilanları güncel olarak takip ediyorlar. Peki, İŞKUR TYP 2023 personel alım ilanı yayınlandı mı? İŞKUR TYP güvenlik görevlisi, temizlik işçisi alım şartları nedir? İşte tüm detaylar...

İŞKUR TYP 2023 PERSONEL ALIM İLANI YAYINLANDI MI?

MEB bünyesi kapsamında istihdam edilecek destek personeline ilişkin ilan henüz açılmadı. Bu yıl da kısa zaman içerisinde başvuru ve yerleştirme sürecinin başlaması bekleniyor. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

İŞKUR PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI ŞÖYLE:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

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