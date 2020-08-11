İŞKUR TYP okul başvurusu nasıl yapılır? (2020) İŞKUR TYP okullara personel alımı hangi illerde var?

İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında birçok ile okullarda görev alacak personel alımı yapıyor. İŞKUR'un TYP kapsamında alacağı personeller arasında okullarda görev alacak güvenlik peroneli, temizlik ve bakım onarım personeli alınacak. Okullarda görev almak isteyenler İŞKUR'a resmi internet sitesi üzerinden kayıt oluşturarak başvuru yapabilecek. İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR TYP okul başvuru koşulları ve illere göre TYP personel alımı...

İŞKUR TYP OKUL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR'a TYP okul başvurusu yapmak isteyenler öncelikle İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayacak. İŞKUR TYP okul son başvuru tarihleri ne zaman sorusunun cevabını merak edenler için paylaşalım, 14 Ağustos 2020'de İŞKUR TYP okullara personel alımı başcurusu için son tarih olarak açıklandı.

İŞKUR TYP OKUL İLANLARI HANGİ İLLERDE VAR?

İŞKUR'a TYP okul ilnalarına başvuracak olan adayların hangi illerde İŞKUR TYP okullara personel alımı yapılıyor araştırması önemli. Alım yapacak iller arasında; Çorum, Bayburt, Kars, Afyonkarahisar, Yalova, Çanakkale, Sinop, Aydin, Sakarya, Elazığ, Antalya, Bitlis, Muş, Düzce, Çankırı, Bingöl, Kahramanmaraş yer alıyor.