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İŞKUR TYP okul başvurusu nasıl yapılır? (2020) İŞKUR TYP okullara personel alımı hangi illerde var?

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.08.2020 14:15 | Son Güncelleme

İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında okullara personel alacağına dair duyuru yaptı. TYP personeli olmak için başvurulur İŞKUR'un resmi internet sitesinde yapılırken, TYP personeli olmanın şartları nelerdir araştırılıyor. Peki İŞKUR TYP personeli olma başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR TYP okul başvurusu nasıl yapılır? (2020) İŞKUR TYP okullara personel alımı hangi illerde var?

İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında birçok ile okullarda görev alacak personel alımı yapıyor. İŞKUR'un TYP kapsamında alacağı personeller arasında okullarda görev alacak güvenlik peroneli, temizlik ve bakım onarım personeli alınacak. Okullarda görev almak isteyenler İŞKUR'a resmi internet sitesi üzerinden kayıt oluşturarak başvuru yapabilecek. İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR TYP okul başvuru koşulları ve illere göre TYP personel alımı...

İŞKUR TYP OKUL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR'a TYP okul başvurusu yapmak isteyenler öncelikle İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayacak. İŞKUR TYP okul son başvuru tarihleri ne zaman sorusunun cevabını merak edenler için paylaşalım, 14 Ağustos 2020'de İŞKUR TYP okullara personel alımı başcurusu için son tarih olarak açıklandı.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR TYP OKUL İLANLARI HANGİ İLLERDE VAR?

İŞKUR'a TYP okul ilnalarına başvuracak olan adayların hangi illerde İŞKUR TYP okullara personel alımı yapılıyor araştırması önemli. Alım yapacak iller arasında; Çorum, Bayburt, Kars, Afyonkarahisar, Yalova, Çanakkale, Sinop, Aydin, Sakarya, Elazığ, Antalya, Bitlis, Muş, Düzce, Çankırı, Bingöl, Kahramanmaraş yer alıyor.

İŞKUR TYP OKUL İLANLARIBAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
    • Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
  • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
  • Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

TYP PERSONELLERİ NASIL SEÇİLİYOR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

  • Noter kurası yöntemi,

  • Liste yöntemi,

  • Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

Haftalık Çalışma Saatleri

TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?

  • İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.

  • Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

  • Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

  • Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.

  • Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.
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