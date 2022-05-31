İŞKUR ve SGK ödüyor! 1668 TL destek… Bakan Yanık tek tek duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların işgücü piyasasına kazandırılması için bugüne kadar 2 bin 854 kişiye işe yönlendirme yardımı, 1621 kişiye de işe başlama yardımı verdiklerini açıkladı.

Sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyo-ekonomik hayattan kopmamaları için her türlü desteğe hazır olduklarını vurgulayan Bakan Yanık, “Düzenli olarak sosyal yardımlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın yüzde 77’sini engellilerimiz, çocuklarımız ve yaşlılarımız oluşturuyor. Bunun haricinde düzenli sosyal yardımlarımızdan faydalanan ve çalışabilecek durumda olanları da İŞKUR vasıtasıyla iş gücü piyasasına kazandırmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda hem kendilerine hem de işverenlerimize teşvik veriyoruz” dedi.

Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik verilen istihdam desteği hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, “Çalışabilecek durumdaki vatandaşlarımızın üretimden ve istihdamdan kopmalarını istemiyoruz. Sosyal yardım alan çalışabilecek durumdaki vatandaşlarımızı iş gücü piyasasına kazandırıyoruz bugüne kadar 2 bin 854 vatandaşımız için işe yönlendirme, 1.621 vatandaşımız için de işe başlama yardımı’nda bulunduk” ifadelerini kullandı.

425 TL İŞE YÖNLENDİRME YARDIMI

Bakan Yanık, sosyal yardım alan vatandaşların İŞKUR tarafından işe yönlendirildiğinde, iş görüşmesine gidilmesi ve başvurunun kabul aşamasındaki giderlerinin Bakanlıkça karşıladıklarını ifade etti. Bakan Yanık, İşe Yönlendirme Yardımı kapsamında ayda 1, yıl içerisinde de en fazla 3 defa destek verdiklerini belirterek, “Bu doğrultuda bugüne kadar 420 bin 684 TL tutarında destek verdik” dedi.

1668 TL İŞE BAŞLAMA YARDIMI

Sosyal yardım faydalanıcılarının İŞKUR’un yönlendirmesi sonucunda işe yerleştirilmesi halinde de desteklerin sürdüğünü ifade eden Bakan Yanık, “Aynı yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere 1.668 TL İşe Başlama Yardımı yapıyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar 1,3 milyon TL tutarında destek verdik” dedi.

SİGORTA PRİMLERİNİ BAKANLIK KARŞILIYOR

Bakan Yanık, ayrıca işe yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarının işveren tarafından istihdam edilmesi halinde, sigorta priminin işveren payının 1yıl boyunca Bakanlıkça karşılandığının bilgisini verdi.

ŞARTLI EĞİTİM VE ŞARTLI SAĞLIK YARDIMLARI KESİLMİYOR

Bakan Yanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların veya hanelerinde bulunan herhangi birisinin işe yerleşmesi halinde istihdam teşviki olarak 1 yıl boyunca Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları kesilmediğini, böylece geçiş döneminde hanedeki çocuklara desteğin sürdüğünün altını çizdi.



