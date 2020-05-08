İŞKUR yeni bir program başlattı! İş arayanlara aylık 2300 TL veriyor!

Türkiye'de kronikleşen bir probleme dönüşen işsizlik sorunuyla mücadele kapsamında birçok proje geliştirilmiştir. Devlet, sosyal toplum kuruluşları ve özel girişimlerle istihdamı desteklemek için çok sayıda program yürütmektedir. Geliştirilen programların başında ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesindeki "Toplum Yararına Programı" gelir.

İşsizlikle mücadele etme ve istihdamı geliştirme yolunda önemli bir role sahip olan İŞKUR, "Toplum Yararına Program" ile işsiz vatandaşlara yeni bir kapı açmıştır. Bu program vatandaşların işsizliğe alışmasını önlemek, iş bulmayı kolaylaştırmak ve kişilerin geçici de olsa bir gelir elde etmesini sağlamak için geliştirilmiştir. İŞKUR TYP programı nedir? Şartları nelerdir? Maaşı ne kadardır? İşte Toplum Yararına Program (TYP) ile ilgili tüm merak edilenler...

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

TYP'de işsizliğin yoğun olduğu dönem ve bölgelerde toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla istihdamın artırılması amaçlanır. Özellikle uzun süren işsizlik döneminden sonra kişilerin çalışma alışkanlığı ve disiplinine kavuşması amacıyla geliştirilen TYP, vatandaşların iş gücü piyasasına uyum sağlamalarına yardımcı olur. İŞKUR üzerinden TYP başvurularını ileten vatandaşlar belirlenen süre boyunca gelir elde ederler.