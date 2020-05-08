İŞKUR yeni bir program başlattı! İş arayanlara aylık 2300 TL veriyor!

Türkiye'de kronikleşen bir probleme dönüşen işsizlik sorunuyla mücadele kapsamında birçok proje geliştirilmiştir. Devlet, sosyal toplum kuruluşları ve özel girişimlerle istihdamı desteklemek için çok sayıda program yürütmektedir. Geliştirilen programların başında ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesindeki "Toplum Yararına Programı" gelir.
İşsizlikle mücadele etme ve istihdamı geliştirme yolunda önemli bir role sahip olan İŞKUR, "Toplum Yararına Program" ile işsiz vatandaşlara yeni bir kapı açmıştır. Bu program vatandaşların işsizliğe alışmasını önlemek, iş bulmayı kolaylaştırmak ve kişilerin geçici de olsa bir gelir elde etmesini sağlamak için geliştirilmiştir. İŞKUR TYP programı nedir? Şartları nelerdir? Maaşı ne kadardır? İşte Toplum Yararına Program (TYP) ile ilgili tüm merak edilenler...
TYP'de işsizliğin yoğun olduğu dönem ve bölgelerde toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla istihdamın artırılması amaçlanır. Özellikle uzun süren işsizlik döneminden sonra kişilerin çalışma alışkanlığı ve disiplinine kavuşması amacıyla geliştirilen TYP, vatandaşların iş gücü piyasasına uyum sağlamalarına yardımcı olur. İŞKUR üzerinden TYP başvurularını ileten vatandaşlar belirlenen süre boyunca gelir elde ederler.
İŞKUR tarafından uygulanan programa başvurular İŞKUR ofislerinden şahsen ya da İŞKUR e-şube ile online olarak gerçekleştirilir. Başvuran kişilerin ilgili kurumun belirlediği şartlara uygun olması gerekir.
Kişilerin İŞKUR'a kayıtlı olan işsizler arasında yer alması gerekir. Başka bir ifadeyle; başvuru sahiplerinin İŞKUR sisteminde iş arayan kaydı olmalıdır.
Başvurusunu iletecek kişilerin 18 yaşını tamamlamış olmaları şarttır.
Vatandaşların emekli veya malul aylığı olmamalıdır.
Kişilerin açıköğretim ve açık lise hariç olmak üzere öğrenci olmaması gerekir.
TYP dahilinde işe alınacak kişileri seçme yöntemi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir. Başvurularını ileten katılımcıların seçiminde üç ayrı yöntem uygulanır. Bu yöntemler; noter kurası, liste ve %80 noter kurası ile %20 liste uygulamaları olarak sıralanmaktadır.
İstihdamda güçlük çeken kişilerin bu program kapsamında yerleştirilmesi için iki liste belirlenmiştir. Birinci listede;
Kadınlar,
35 yaşın üzerindeki bireyler,
Engelliler,
Eski hükümlüler,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede gazi olanlar yer almaktadır.
Birinci listedeki başvurular tamamlandıktan sonra kalan kontenjana göre ikinci listeye geçilir.
TYP kapsamında istihdam edilen kişilerin çalışma süresi haftalık 45 saattir. 45 saatlik çalışmanın sonucunda vatandaşlara asgari ücret kadar maaş ödemesi yapılır. Kişilerin TYP kapsamında çalıştıkları işlerde devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak katılımcılar işveren statüsündeki yüklenici ve İŞKUR'a bilgi vermek şartıyla ücretsiz izin kullanabilirler. Ücretsiz izin süresi 14 gün olarak belirlenmiştir. İşçiye ücretsiz izin kullandığı dönemde herhangi bir ödeme yapılmaz.
TYP'nin uygulama süresi her bir program için en fazla 9 ay olarak belirlenmiştir. Programa seçilen katılımcıların bu süre boyunca sigortaları ödenir.
Çevre temizliği
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MEB bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, bakım, onarım ve temizlik işleri
Ağaçlandırma
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Vadi ve dere ıslahı
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