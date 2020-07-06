İŞKUR yeni ilanları yayınladı! 4000 TL maaş ile eleman arıyorlar...

Türkiye ekonomisinin belki de en büyük problemi işsizlik. Sokağın nabzını tuttuğumuzda çoğu vatandaş işsizlikten dert yanarken geçim sıkıntısı geçtiğini belirtiyor. Geçim derdine düşen vatandaşlar iş bulabilme umudunu İŞKUR kuyruklarında pekiştiriyor. Uzayan İŞKUR kuyruklarında vatandaşlar iş arayışını sürdürüyor. İş arayanların büyük bir çoğunluğu çareyi İŞKUR'a başvurmakta buluyor. Ülkemizde istihdamın kontrol edilmesi ve düzenlenmesi amacıyla kurulan İŞKUR, iş arayan yurttaşların umudu olmaya devam ediyor. İş arayan milyonlarca vatandaş İŞKUR üzerinden dönemsel olarak yayınlanan iş ilanlarına başvur yapmayı tercih ediyor. Peki, İŞKUR ilanları nasıl takip edilir? İş ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İşte İŞKUR ilanlarını görüntülemenin püf noktaları... İŞ BAŞVURUSU YAPMADAN ÖNCE KİŞİLERİN ATMASI GEREKEN ADIMLAR NELERDİR? İŞKUR ilanlarının takip edilebilmesi için vatandaşların ilk adımda iş arayan kaydını oluşturması gerekir. İş arayan kaydında yer alan bilgiler size tahsis edilen danışman ve size uygun olan ilanların bulunmasını kolaylaştırır. Böylece iş ararken yayınlanan binlerce ilan arasında zaman kaybedilmesinin önüne geçilir.

İş arayan kaydının oluşturulması sırasında vatandaşlar kullanıcı adı ve şifreleriyle birlikte kişisel bilgilerini de sisteme dahi ederler. Kişisel bilgiler arasında; eğitim durumu, ikamet adresi, iş tecrübeleri ve iletişim bilgileri gibi detaylar yer alır. Öz geçmiş bilgilerinin doğruluğu iş bulma sürecinde etkili olur. İş arayan kaydının tamamlanmasından sonra size en yakın İŞKUR şubesinden şahsen ya da telefonla iletişim kurarak onay numaranızı alabilir ve hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz. İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI NASIL TAKİP EDİLİR? İŞKUR açık iş ilanları kategorisi altında dönemsel olarak iş ilanlarını yayınlar. Yayınlanan ilanları İŞKUR'un e-şubesi üzerinden kolaylıkla takip edebilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapın. Ardından ise "İş Arayan" kategorisi altında bulunan "İş Arama" sembolüne tıklayın. İş arama sayfası üzerinden açılacak ekranda aramayı kolaylaştırmak için belirli bilgiler bulunur. Belirli bir pozisyonda iş aramak istiyorsanız; filtreleme bilgilerinden ülke, il, ilçe, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, vardiya, ilan no ve ilan tarihi gibi bilgileri ekleyebilirsiniz. Bilgilerin eklenmesinden sonra ise "ara" butonuna basarak filtreleme yapılan veriler ışığında iş ilanları görüntülenir.