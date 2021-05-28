İŞKUR yüzlerce yeni iş ilanı yayınladı! 4 bin TL maaşlı iş ilanlarına ulaşmak için...

Türkiye'deki işsizliğin azalmasına önemli katkılar sunan İŞKUR, pandemi nedeniyle ekonominin durgunlaştığı dönemlerde de önemli bir kurtarıcı oldu. İş arayan yurttaşları ve işverenleri bir araya getirmenin en kolay yöntemini bulan İŞKUR, pek çok kamu kurumu ve özel sektör şirketi için iş ilanları yayınladı. Neredeyse her gün, Türkiye'nin dört bir yanından ilanlar eklenmeye de devam ediyor. Ancak sistemi çok karmaşık bulan ve siteyi kullanmakta zorluk çekenler de var. Sizin için İŞKUR iş ilanlarını nasıl sorgulayabileceğinizi araştırdık.

İŞKUR İŞ İLANLARI NASIL SORGULANIR?

İŞKUR'daki yüzlerce iş ilanının arasında kaybolmuş hissetmeniz çok doğal. Türkiye'nin her yerinden gelen ve çok farklı nitelikler gerektiren pek çok işin arasından size uyanları bulmak için bazı basit adımlar var. Öncelikle İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden ya da İŞKUR birimlerine giderek iş arayan kaydı oluşturmalısınız. Kaydınızı oluşturmak için şartlar şu şekildedir:

Kaydolan kişi mutlaka 14 yaşını doldurmuş olmalıdır.

Kayıt sırasında eğitim, meslek, kimlik ve iletişim bilgileri doğru bir şekilde verilmelidir. Özellikle eğitim ve meslek bilgilerini boş bırakmamanız çok önemlidir, kaydınız geçersiz kalabilir.

Bu kayıt 12 ay boyunca aktif kalır. Sonrasında internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR'a giderek kaydınızı yeniletmeniz gerekir.

İş arayan kaydı tamamlandıktan sonra sitedeki ilanlara göz atabilirsiniz. İş ilanlarını sorgulamak için yapmanız gerekenler oldukça basittir: