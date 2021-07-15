İŞKUR yüzlerce yeni iş ilanı yayınladı! Başvuru tarihi bitmeden ilanları görüntülemek için...

Bir devlet kurumu olan İŞKUR, kendi platformunda verdiği sektör, şehir ve eğitim durumuna göre filtrelenebilen ilanlarıyla kendimize en uygun ve en güncel iş ilanlarını bulmamıza yardımcı oluyor. Peki İŞKUR iş ilanlarına nasıl ulaşırız?

İŞKUR İŞ İLANI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Pek bilinmese de İŞKUR, anlaşmalı olduğu birçok firmanın iş ilanlarına yer verdiği bir platformla iş arama sürecinize yardımcı oluyor. e-Devlet hesabınızla giriş yapabildiğiniz platform, detaylı filtreleriyle tam ihtiyacınıza uygun ilanları karşınıza çıkarıyor. Yurt içi veya yurt dışı ilanlara da bakabildiğiniz sitede birçok kritere göre arama yapabiliyorsunuz.

Seçtiğiniz il, ilçe veya ülkede kendi mesleğinize göre iş ilanlarını görebiliyor veya sadece öğrenim durumuna göre iş ilanlarını listeleyebiliyorsunuz. Platform özel sektör, kamu, yabancı işveren veya bireysel işveren seçenekleri arasından çalışmak istediğiniz işyeri türünü de seçmenize izin veriyor. Ek olarak, engelli bireylerin iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak adına sadece engelli bireylere yönelik işleri listelemenize de izin veriyor.

Aşağıdaki adımları sırasıyla takip ederek İŞKUR iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz: