İŞKUR yüzlerce yeni iş ilanı yayınladı! Başvuru tarihi bitmeden ilanları görüntülemek için...

Bir devlet kurumu olan İŞKUR, kendi platformunda verdiği sektör, şehir ve eğitim durumuna göre filtrelenebilen ilanlarıyla kendimize en uygun ve en güncel iş ilanlarını bulmamıza yardımcı oluyor. Peki İŞKUR iş ilanlarına nasıl ulaşırız?
Pek bilinmese de İŞKUR, anlaşmalı olduğu birçok firmanın iş ilanlarına yer verdiği bir platformla iş arama sürecinize yardımcı oluyor. e-Devlet hesabınızla giriş yapabildiğiniz platform, detaylı filtreleriyle tam ihtiyacınıza uygun ilanları karşınıza çıkarıyor. Yurt içi veya yurt dışı ilanlara da bakabildiğiniz sitede birçok kritere göre arama yapabiliyorsunuz.
Seçtiğiniz il, ilçe veya ülkede kendi mesleğinize göre iş ilanlarını görebiliyor veya sadece öğrenim durumuna göre iş ilanlarını listeleyebiliyorsunuz. Platform özel sektör, kamu, yabancı işveren veya bireysel işveren seçenekleri arasından çalışmak istediğiniz işyeri türünü de seçmenize izin veriyor. Ek olarak, engelli bireylerin iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak adına sadece engelli bireylere yönelik işleri listelemenize de izin veriyor.
Aşağıdaki adımları sırasıyla takip ederek İŞKUR iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz:
İlk olarak İŞKUR'un resmi internet sitesi iskur.gov.tr adresine girmelisiniz.
Ana sayfa üzerinde yer alan "Açık İşler" butonuna tıklayın.
Açılan sayfada, aradığımız iş için istediğimiz kriterleri seçebileceğiniz birçok seçenek yer alıyor. Buradan Yurtiçi/Yurtdışı, Ülke, İl, İlçe, Meslek, Öğrenim Durumu, İşyeri Türü, Engel Durumu gibi seçenekler arasından istediklerinizi seçip "Ara" butonuna basın.
Seçtiğiniz seçeneklere göre listelenen iş ilanlarından ilginizi çekene tıklayın.
Burada ilanla ilgili iş tanımı, istenen nitelik ve beceriler, meslek bilgileri, öğrenim bilgileri, çalışma adresi ve ücret ile ilgili bilgiler karşımıza çıkıyor. Yine bu sayfa üzerinden varsa İŞKUR hesabınızla, yoksa da e-Devlet hesabınızla giriş yapabiliyorsunuz.
Giriş yaptığınızda ek olarak ilanın görüntülenme sayısı, başvuru sayısı, son tarihi gibi daha detaylı bilgilere ulaşabiliyorsunuz.
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