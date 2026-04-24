İslam Memiş piyasadaki soygunu ifşaladı: 'Kim kazandı kim kaybetti gayet net'

Orta Doğu'daki savaşta ateşkes süresi uzatılsa da, Hürmüz Boğaz'ındaki baskı ve savaşın belirsizliği piyasaları etkilemeye devam ediyor. Piyasalardaki dalgalanmaya dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları İslam Memiş'ten değerlendirme geldi.

İslam Memiş piyasadaki soygunu ifşaladı: 'Kim kazandı kim kaybetti gayet net'
Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Orta Doğu'dan gelen haber akışı piyasaları etkilemeye devam ediyor. Petrol yeniden 100 doları aşarken, altın ve gümüşte ise gerileme yaşanıyor. Altın ve Para Piyasaları İslam Memiş'ten çarpıcı bir değerlendirme geldi. Memiş, piyasadaki soyguna vurgu yaptı.

100 BİN LİRA NASIL 820 TL OLDU?

Piyasalardaki manipülasyona dikkat çeken Memiş, ABD Başkanı Trump'ın dahil olduğu bir manipülasyon süreciyle ilgili çarpıcı bir örnek verdi. Memiş, 100 bin liralık yatırımın nasıl 820 TL'ye gerilediğini anlattı. İşte Memiş'in haftanın son günü yaptığı değerlendirmelerden öne çıkanlar...

İslam Memiş piyasadaki soygunu ifşaladı: Kim kazandı kim kaybetti gayet net 1

"HAFTA SONU NASIL BİR HABER AKIŞI GELECEK BİLMİYORUZ"

ABD-İran arasındaki savaşa dikkat çeken Memiş, "Tabi bu hafta yine İran'daki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Yine buradaki son dakika haber akışlarıyla piyasalarda geniş bant aralığında dalgalanan belirsizlik fiyatlaması devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Şu anda 106 dolar seviyesinde. Hafta sonu nasıl bir haber akışı gelecek bilmiyoruz." dedi.

İslam Memiş piyasadaki soygunu ifşaladı: Kim kazandı kim kaybetti gayet net 2

BORSA İSTANBUL İÇİN KRİTİK GELİŞME

Borsa ile ilgili değerlendirmeler yapan Memiş, "Altın ve gümüş tarafında şu anda satıcı bir seyir var. Ons Altın 4.673 dolar seviyesinde. Borsalarda yine biraz daha negatif durum devam edebilir. 14.335 puan seviyesinde günü kapatmıştı. Yine Birleşik Kralık'tan resmi olarak İstanbul Borsası'nın resmi olarak tanınması bu hafta önemliydi. İngiliz yatırımcıların burada vergi durumu da dikkat çekici." ifadelerini kullandı.

İslam Memiş piyasadaki soygunu ifşaladı: Kim kazandı kim kaybetti gayet net 3

BORSADA BEKLENTİ POZİTİF

Memiş sözlerine şöyle devam etti: "Yani biz bu yılla alakalı borsa tarafında pozitif yönlü beklentimizin devam ettiğini 16 bin puan hatta 20 bin puan seviyesine kadar yıl sonunda bir yükseliş beklediğimizi ifade ediyoruz. Yine bu öngörüm geçerliğini koruyor. Yıl sonuna kadar yine borsa tarafındaki görünüm pozitif. Bu savaş bittikten sonra yine hızlı bir toparlanma bizi bekliyor."

İslam Memiş piyasadaki soygunu ifşaladı: Kim kazandı kim kaybetti gayet net 4

PİYASALAR ARAFTA

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Evet sabit piyasa beklentisi karşılandı. Burada da herhangi bir anormallik yok. Ekonomik verilerin de bir etkisi piyasalarda olmuyor. Yine dünyanın gözü kulağı İran'a karşı yapılan müdahalede. Burada nasıl bir süreç olacak? Abluka devam ediyor. Ateşkes sözüm ona devam ediyor ve piyasalar arafta kalmaya yine devam ediyor."

İslam Memiş piyasadaki soygunu ifşaladı: Kim kazandı kim kaybetti gayet net 5

100 BİN LİRA 820 TL OLDU

Piyasalardaki manipülasyona dikkat çeken Memiş, "Bu manipülasyon piyasasını sürekli sevgili izleyenlerimize anlatıyoruz. Ama şöyle bir tek bir örnek vermek istiyorum. Mesela Trump göreve gelmeden önce ailesinin adına meme coin süreci başlatmıştı. First Lady'nin adına da bir dolar meme coin yapmıştı. Burada lansmanda elindeki 100 bin lirasını bu meme coine yatıran bir kişinin elindeki kalan para şu anda ne kadar biliyor musunuz? 820 TL." dedi.

İslam Memiş piyasadaki soygunu ifşaladı: Kim kazandı kim kaybetti gayet net 6

"SOYGUNUN RESMİ RAKAMI"

Soygun yapıldığını belirten Memiş, sözlerini şöyle tamamladı: "Evet 100 bin liranın karşılığı 820 TL. Yani soygunun resmi rakamı bu şekilde. Daha bunun petrol tarafı var, altın tarafı var, borsa tarafı var, kripto para piyasası var. Bunun gibi soygunun resmi rakamları bizde mevcuttur. O yüzden kim kazandı kim kaybetti burada fotoğraflar gayet net."

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.779,62
6.780,52
% 0.02
13:10
Ons Altın / TL
210.820,86
210.896,65
% 0.01
13:25
Ons Altın / USD
4.682,91
4.683,47
% -0.21
13:25
Çeyrek Altın
10.847,40
11.086,15
% 0.02
13:10
Yarım Altın
21.627,00
22.172,30
% 0.02
13:10
Ziynet Altın
43.389,59
44.209,00
% 0.02
13:10
Cumhuriyet Altını
44.756,00
45.438,00
% -1.3
12:53
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

