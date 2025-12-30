İslam Memiş'ten çok çarpıcı çıkış 'Bir sabah her şeyi kaybedecekler'

Gümüşteki sert fiyat hareketleri vatandaşın ve piyasaların radarında. Gümüşü olanlar ya da gümüş almayı düşünenler fiyatlardaki değişimi ve piyasalarda neler yaşandığını dikkatle takip ediyor. Finans analisti İslam Memiş'ten ise çok çarpıcı uyarılar geldi.

"BİR MANİPÜLASYON PİYASASI OLUŞTU"

Haber Global canlı yayınında konuşan ve piyasada neler olduğunu anlatan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"İnsanları bağımlı hale getirmek için o bağımlı insanların üzerinden para kazanmak için onları bir normalleştirme yapman lazım. Şimdi uyuşturdular. Biliyorsunuz yılın son çeyreğinde bir manipülasyon piyasası vardı ve önümüzdeki yıl da devam edeceğine dair burada uyarılarımız vardı. Şimdi bir şeye dikkat çekelim. Şimdi 50 dolar ons altında bir dalgalanma olduğu zaman çok önemli bir şeydi. İki günde 200 dolar oynadı ons altın. Gümüşün ons fiyatında 10 dolarlık dalgalanma bir yılda oluyordu. Şimdi iki günde veya bir günde dün mesela gümüşün ons fiyatında bir günde yüzde 10 oynaklık var. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi insanları daha kolay soyabilirler şimdi. Şimdi Avrupa ve Amerika piyasaları Noel tatilinden dolayı kapalı. Ne var şimdi? Ekonomik veri var mı? Yok. İşte herhangi bir barış var mı? Yok. Herhangi bir savaş var mı? Yok. Ne oldu da bir günde %15 - %16 platin, paladyum tarafında düşüşler gördük. Ne oldu da gümüş fiyatlarında %1 bir günde satışlar gördük. Peki bugün ne oldu? %3 - %4 yükselişler görüyoruz. İşte bir manipülasyon piyasası oluştu. Ve bu şekilde çok ciddi anlamda para kazanıyorlar.

"GÜMLEDİ! BİLDİĞİN PATLADI"

Ama bizim içeride finansal okuryazarlığı olmayan, at yarışı gibi böyle piyasaları takip edenler ne olacak? Böyle kaybetmeye devam edecekler. O yüzden bu kaldıraçlı işlem yapanlar bir günde yine patladı. Bu kaldıraçlı işlem yapanlar yine her zamanki gibi açığa işlem yapanlar, forex oynayanlar gümledi, bildiğin patladı. Bitti battılar zaten. Batmaya mahkumlar zaten.

Şimdi piyasaları bir normalleştirdiler. Yani piyasaya verilen mesaj şu; bir günde bakarsınız diyor %10 diyor değer kayıpları görebilirsiniz, bir bakarsınız %5 diyor değer kayıpları görebilirsiniz. Bir gün sonra bir bakıyorsun %3 - %4 yükselişleri görünce de normal falan diyorsun işte normalleştiriyorlar piyasayı. O yüzden sistem para kazanıyor. Tabii canım. Yani bir günde %10 kayıp olması, bir gün %4 artış olması falan bunlar normal piyasa değil. O yüzden bu fiyat dalgalanmaları, bu piyasalardaki belirsizlik yine 2026 yılında devam edecek. Onu Kasım ayından beri insanlara onu anlatıyoruz. Bir manipülasyon piyasası doğdu. Bu 2026'da devam edecek ve geniş bant aralığına hazır olun, istikrarı olmayan, öngörüsü ve beklentisi olmayan bir piyasa karşımızda. Ona göre düşüncenizi tekrar gözden geçirin, beklentimiz vardı.

"BİLSİN Kİ BİR SABAH HER ŞEYİ KAYBEDECEK"

Bir manipülasyon piyasası oluşturdular. O yüzden kaldıraçlı işlem yapan, açığa işlem yapanlar bilsin ki bir sabah her şeyi kaybedecek. Biz böyle insanlara bir şey anlatırken böyle eline telefon alıp konuşan cahillerden değiliz. Bankaları arıyorsun, arıcı şirketleri arıyorsun, oradaki pozisyonları soruyorsun, bugün ne oldu, ne kadar alım oldu, ne kadar satış oldu, bir analiz yapıyorsun yani. Ama dünkü pozisyonlara baktığımız zaman da ciddi bataklar verildiğini yine maalesef gözlemliyoruz"