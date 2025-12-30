'Eyvah' deyip tedirgin olmayın! Dikkat: 2026'nın yatırım tuzağını açıkladı

Altın kaç TL? Gümüş kaç TL? Kıymetli madenler piyasası Aralık'ın son günlerini oldukça hareketli geçirdi. Altın 6 bin TL barajını geçerek yeni bir rekora imza atarken gümüş ise 100 TL'yi aştı. Hem altın hem de gümüşteki yükseliş ise 2026 için olası senaryoların oluşmasına neden oldu.

Altına ilişkin 13 yabancı kurumun gelecek dönem beklentisi 2026 sonunda 6 bin ile 4 bin 400 dolar/ons aralığında olması dikkat çekiyor. Fed başkanının bu yıl değişecek olması, Fed'in 2026'nın ilk yarısında faiz indirimine devam edeceğine dair ihtimallerin kuvvetlenmesi gibi etkenler altının yükselmesine neden oluyor.

2026'NIN YILDIZI KİM OLACAK?

Altın ve gümüş için ise Ekonomist Murat Özsoy, SZC TV'de açıklamada bulundu. Özsoy, şu cümleleri kurdu:

"Gümüş yine 2026 yılının bugünden baktığımızda popüler yatırım aracı olacak gibi gözüküyor. Çünkü Asya tarafında ve Çin tarafında özellikle halen arz sıkıntıları mevcut ve sanayiye yönelik artışlar da büyümeler de fazla olacağı için gümüş de çok son derece kullanılan bir kıymetli maden olduğu için gümüşün artış potansiyeli halen var. Ancak tabii şunu da şuna dikkat etmek lazım. Şimdi yıl başlayınca işte gümüş olabilir, altın olabilir. Buralarda bir takım geri çekilmeler gündeme gelebilir. O nedenle yılbaşında hemen işte gümüş alayım ben küçük yatırımcıyım, ufak ufak gümüş toplayayım diyen kişilerin ben nispeten biraz bekleyip bir izlemesini öneririm"

YATIRIM YAPACAKLARI UYARDI!

Geri çekilmelerin olacağını söyleyen Özsoy, yatırımcı için şunları söyleyip sözlerini noktaladı:

"Çok uzun bir yıl var önümüzde. Yani geri çekilmeler olabilecek elbette ki. Ben diyelim 1 Ocak'ta işte gümüş aldım, 2 Ocak'ta, 3 Ocak'ta düştü. 'Eyvah benim elimdeki bütün yatırımım gitti' diye tedirgin olmasınlar. Çünkü yıl genelinde baktığımız vakit halen ciddi artış potansiyelleri var bugünden. Yani benim okuduğum bütün yabancı kurum raporlarında hepsinde küresel tarafta gümüş ve altın halen 2026 yılında da artışları devam edeceğini düşünüyorum"