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İslam Memiş'ten gram altın ve Bitcoin için çok konuşulacak tahmin... 'Fed istediğini aldı'

15.03.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm sıcaklığını korurken, piyasalar bir yandan da Fed'in faiz kararına odaklanmış durumda. Gram altın fiyatı üzerinde etkili ons altın Fed öncesi düşüşe geçti. Kripto para ve Bitcoin fiyatında yükselişler söz konusu. Peki altın ve dolar düşmeye devam edecek mi? Altın tahminleriyle ünlü Ekonomist İslam Memiş dolar, altın ve gümüş için uyarılarda bulundu, Bitcoin için yeni tahminini açıkladı... İşte piyasalardaki son dakika gelişmeleri...

İslam Memiş'ten gram altın ve Bitcoin için çok konuşulacak tahmin... 'Fed istediğini aldı'

Son dakika: Küresel piyasalarda ons altın fiyatları yüzde 1,5’a yakın düşüşle 1.940 doların altında işlem görüyor. Küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip eden gram altın da bu sabah yüzde 2’den fazla gerileyerek 921 lira seviyesinden alıcı ile buluşuyor. Haftanın ilk gününde 14,80 civarında seyreden dolar/TL, bu sabah da benzer seviyeleri korumayı sürdürüyor. Euro/TL ise hafif yukarı seyirler 16,30 seviyelerinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarında dün başlayan sert düşüş hareketi bugün de devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde 110 dolardan 103 dolara kadar çekildikten sonra günü 106 dolardan tamamlayan brent petrolün varil fiyatı bu sabah 102 dolar seviyesinde. Lider kripto para birimi Bitcoin ise 38 bin 790 dolardan değerleniyor.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşme trafiği ile Amerikan Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMM) faiz kararları piyasalara yön vermeye devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

GRAM ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI OLACAK RAKAM

TGRT Haber’de konuşan İslam Memiş, “Altınının ve doların teknik olarak düzeltme hareketi yapması gerekiyor. Ben sabırla beklenmesini tavsiye ederim. Daha ucuz maliyetlerden alım yapabilirsiniz. Gram altın 900 TL üstü, ons altın 1900 dolar üstü yüksek maliyettir. Altında kademeli düşüşler olabilir. Gram altında aşağı yönde 920 TL seviyesi destek seviyesidir, ons altında bu seviye 1.960 dolardır. Görüşmelerden çıkacak sonuçlar önemli.”

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GÜMÜŞ, ALTININ TAHTINI SALLIYOR

Rusya - Ukrayna arasındaki müzakerelerden küresel piyasaları olumlu etkileyen bir gelişme beklediğini belirten İslam Memiş, dolar yönündeki agresif yükselişler nedeniyle hükümet tarafından bir adım atılabileceğini söyledi. Gümüşün sessiz bir şekilde arttığına dikkat çeken İslam Memiş, “Geçen saydım altın, gümüş ve dolar. En fazla değer kazanan yüzde 12,5 ile gümüş oldu. Gram altın yüzde 10 kazandırdı, üçüncü sırada ise dolar/TL kuru oldu. Gümüş altının tahtını salladı. Gümüşte de yatırımcılara 12 TL ve üstündeki seviyelerden almamalarını öneririm. Gümüşte de mutlaka alım fırsatı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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BITCOIN İÇİN İDDİALI TAHMİN

İslam Memiş, altın ve dolardaki düşüşlerin devam etmesi durumunda piyasaların Fed ve ardından Merkez Bankası (TCMB) faiz kararlarına odaklanılacağını belirterek “Uzun vadeli yatırımcılar bu süreçleri değerlendirebilir” dedi. İslam Memiş, TCMB’nin Mart ayında faizi artırımını pas geçebileceğini belirterek “Önümüzdeki aylarda enflasyona ve jeopolitik risklere bağlı olarak TCMB faiz artırımına gidebilir” dedi.
Fed’in mart ayında olası faiz artırım kararının kripto paralarına çok etkisi olmayacağını belirten Memiş, şunları söyledi:

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“Ben kripto paraların 44-45 bin dolar aralığına hatta 50 bin dolara kadar yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü Fed istediğini aldı. 50 baz puanlık bir artırma gidecekken 25 puan baz puanlık bir artırıma gidecek muhtemelen. Dolar endeksi 99 seviyesini gördü. Fed burada da istediğini aldı. Fed için problem yok. Yılda 4 kez 25 baz puanlık faiz artırımları yapabilir ancak genel tabloda piyasalarda şok havası olmayacak beklentilerin satın alındığı bir tablo ortaya çıkacak."


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