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İslam Memiş'ten yatırımcıya tavsiye: "O tarihe kadar borçlanmayın"

MynetX MynetX
21.08.2024 10:53
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Dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı. Merkez piyasaları şaşırtmayacak şekilde faiz kararını yüzde 50'de sabit tuttu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Merkez'in kararı sonrası değerlendirmede bulundu. Memiş, devalüasyonun olup olmama ihtimalini açıkladı.

İslam Memiş'ten yatırımcıya tavsiye: "O tarihe kadar borçlanmayın"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası politika faizini açıkladı. Şahin politikada emin adımlarla ilerleyen Merkez, bu ay da faiz kararını sabit tuttu ve yüzde 50 bandında bıraktı.

Merkez'in bu kararı şaşırtmazken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bundan sonra neler beklediğini TV 100'de ki köşesinde açıkladı.

İTHALATI TAVSİYE ETTİ

Memiş, Türkiye'nin diğer ülkelerle kıyas yapıldığında daha pahalı olduğunu aktararak, "Gıda ihracatçısı bir ülke olmamıza rağmen gıda fiyatlarındaki fiyat yüksekliği dikkat çekmeye devam ediliyor. Temel ihtiyaç olduğundan en büyük sorunlardan biri olduğu için bu örneği verdim. Böyle gitmesi durumunda ithalat artar. Yasaklar devreye girebilir ama bu sefer de karaborsa için mücade şart olur" şeklinde konuştu.

Memiş, şu an ki şartlarda en iyi yöntemin ithalat olduğunu vurgulayarak, "Uygulandığı takdirde içeride dövizin azaldığını, döviz açığını ve ihtiyacını artırır, yüksek faizle dışardan döviz getittirir gibi bir döngü oluşur" ifadelerini kullandı.

GELEN SICAK PARAYI ELEŞTİRDİ

Sıcak para akışının olduğunu ve döviz rezervlerinin arttığını vurgulayan Memiş, gelen paranın çok yüksek olmadığını şu sözlerle aktardı:

"Bugün döviz rezervleri arttığı ve sıcak para geldiği için sorun yok sanıyoruz.50 milyar dolar civarında gelen parayı şahsen alkışlamam. Çünkü bir tuşla geri gidebilecek bir paradan bahsediyoruz. Sınırsız bir paradan bahsetmiyoruz. Her şeyin olduğu gibi onun da bir sınırı var. Diğer yandan 3.Dünya Savaşı’nın konuşulduğu bir dönemde başkanın parası bana yine güven vermez"

Döviz kurunun tutulmaya çalışıldığını vurgulayan Memiş, enflasyon hedefinin tutup tutmayacağı hakkında ileriki sürecin beklenmesi gerektiğini hatırlattı.

TAVSİYE VERDİ

Bundan sonra ki hedefleri de aktaran Memiş, "Faiz indirimleri, servet vergileri... Yıl sonuna kadar bunlar sürpriz değil" cümlelerini kurdu.

"Devalüasyon olur mu?" sorusunu soran Memiş, "Bugünkü şartlarda bana uzak bir ihtimal gelmiyor" dedi.

Memiş, cümlelerini "2026'ya kadar döviz ve altın borçlanmamak iyi bir karar olur" diyerek noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
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