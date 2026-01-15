FİNANS

İşletme sahipleri dikkat: Sigara yasağında vites artacak! 'Keyif' devri bitiyor

Türkiye'de sigaraya başlama yaşı 16'ya kadar düştü. Dumansız hava sahası için ise Sağlık Bakanlığı ise yeni düzenlemenin çalışmalarına başladı. Buna göre, çok yakında sigara içilebilen alanlar da dumansız hava sahasına dönüştürülmesi planlanıyor. Esnaf ise bu düzenlemenin kendilerini oldukça zorlayacağını ifade ediyor. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Sigara kullanımını azaltmak için Sağlık Bakanlığı yeni çalışmasının kapısını araladı. Yeşilay'ın raporuna göre sigaraya başlama yaş ortalaması 16'ya kadar düştü. Tütün kullanımı yaşının bu kadar düşmesi nedeniyle Bakanlık sigara kullanılan alanlarda düzenleme yapmaya karar verdi.

SİGARA İÇİN BİR YASAK DAHA!

TBMM'nin gündemine kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin gelmesi bekleniyor. Çalışmanın konusu ise yarı açık alanlara uygulanması planlanan sigara yasağı olarak biliniyor.

MEMİŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve sağlıksız beslenmeyle mücadelede yeni bir döneme girileceğini söylemiş, kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin kısa sürede Meclis gündemine taşınacağını açıklamıştı.
Sigara kullanımına yönelik çalışma yaptıklarına açıklayan Kemal Memişoğlu, “Bu çalışmayla esasında tütün bağımlılığı mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz.” mesajını vermişti.

Çok sayıda işletmede kış bahçesi ya da üstü açılır kapanır tenteler bulunuyor. Düzenleme yasalaşırsa bu alanlarda sigara içilmesine izin veren işletmelerin, mekanı yeniden düzenlemesi gerekecek.

HAVALANDIRMA VAR AMA...

Star Haber'e konuşan Esnaf Çağrı Çelik, mekanlarında tente ve cam olduğunu düzenli bir şekilde havalandırma yaptıklarını söyleyerek, düzenlemenin gelmesi halinde işletme olarak büyük oranda etkileneceklerini belirtti.

TÜRKİYE'DE SİGARA YASAKLARI

19 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan 5727 sayılı Kanun ile evler hariç tüm kapalı alanlarda tütün mamulleri tüketimi yasaklandı.

2009 yılı Temmuz ayında tam olarak yürürlüğe giren yasa ile Türkiye dumansız hava sahasına giren 3. Avrupa ülkesi oldu.
2013 yılında taşıtların içinde de sigara tüketimi yasaklandı.

5 Aralık 2019 tarihinde Tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi. 5 Ocak 2020 itibarı ile sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı sigara
