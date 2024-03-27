İşletmeler eleman bulmakta zorlanıyor, karaborsaya düştüler! Yurt dışından transfer bile yapılıyor, en düşük ücretleri...

Ne mühendis, ne doktor, en çok arananlar ustalar oldu. Karaborsaya düşen ustalar için işletmeler aylarca bekliyor. En çok beklenen de döner ustası. Döner ustasının en düşük maaşı 40 bin TL'den başlıyor. Öyle ki yurt dışından transfer bile ediliyor.

"ALTTAN YETİŞEN YOK"

Bir işletme sahibi, "Şu an piyasada usta bulmak imkansız" derken bir döner ustası, "Uğraşmak istemiyor kimse, bu arada dönerci ustası da bulunamıyor zaten. Alttan yetişen yok şu anda" dedi.

Bir başka işletme sahibi ise "Özbekistan'dan özel olarak getirdik. Yetiştirdik arkadaşı, 6 yıldır bizle çalışıyor" diye konuştu.

PROTEZ TIRNAK UZMANI BULUNAMIYOR

Kanal D Haber'in haberine göre ikinci sırada protez tırnak uzmanı var. Güzellik Uzmanları Odası Başkanı Ayşe Aydın, "Çalışacak personel bulamıyoruz. Personel ve usta sayısı hemen hemen yok denecek kadar az" dedi. Alınan maaş ise 39 bin TL'den başlıyor.

SÜRE 1,5 AYI BULUYOR

İşveren de ilan verdiğinde eleman bulma süresi 1,5 ayı buluyor. Elektrik ustası da değerli, maaş aralığı ise 35-40 bandında...





