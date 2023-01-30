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İşletmeler teminat ihtiyaçlarını karşılayabilecek! Bakan Nebati duyurdu: Katılım Finans Kefalet Şirketi kuruluyor

30.01.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katılım esaslarına uygun çalışan işletmeler, finansmana erişim sürecinde teminat ihtiyaçlarını, Katılım Finans Kefalet Şirketinden karşılayabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Katılım Finans Kefalet Şirketi kurulduğunu duyururken "Katılım finans sektörümüzün tüm kurumsal yapıları ve enstrümanlarıyla ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlarını tamamen karşılayabilecek düzeye ulaşmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İşletmeler teminat ihtiyaçlarını karşılayabilecek! Bakan Nebati duyurdu: Katılım Finans Kefalet Şirketi kuruluyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Katılım Finans Kefalet Şirketine yönelik Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Kurulacak olan Katılım Finans Kefalet Şirketine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak yüzde 4 hisse ile iştirak edeceklerini ifade eden Nebati, şunları kaydetti:

"Katılım Finans Kefalet Şirketi, katılım finans kuruluşlarımızın sinerjisini artıracak, sektörün kendi bünyesinde kefalet ihtiyaçlarını karşılayarak katılım ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

Katılım esaslarına uygun çalışan işletmelerimiz, finansmana erişim sürecinde teminat ihtiyaçlarını Katılım Finans Kefalet Şirketinden karşılayabilecektir.

Katılım finans sektörümüzün tüm kurumsal yapıları ve enstrümanlarıyla ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlarını tamamen karşılayabilecek düzeye ulaşmasını ve İslam dünyasında da 'iyi uygulama modeli' olarak gösterilebilecek bir ekosisteme ve derinliğe sahip olabilmesini arzu ediyoruz.

Bu vizyonla Katılım Finans Kefalet Şirketi’nin, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum."

(AA)

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Nureddin Nebati

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