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İsmini duydu, yetiştirmeye başladı! Kilosu 100 liradan satılıyor

26.06.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir üretici, daha önce çilek yetiştirdiği arazisinde yaban mersini ekti, kilosunu 100 liradan satıyor.

İsmini duydu, yetiştirmeye başladı! Kilosu 100 liradan satılıyor

Daha önce çilek üretimi yaparak geçimini sağlayan Özcan Burcan, ismini duyduğu ve iyi gelir getiren yaban mersini yetiştirmek için harekete geçti. Toprak tahlili yaptıran müteşebbis, yaşadığı Orhaneli ilçesinin Göynükbelen köyündeki arazisinin yaban mersini yetiştirmek için uygun olduğunu öğrendi. Burcan'ın 3 yıl önce ekimini yaptığı yaban mersinleri 3 yılın sonunda ilk meyvesini verdi. Doğal olarak yetişen şifa deposu bu meyvelerin dibine sadece su ve çam ağacı kabuğu konuluyor. Doğal ortamda yetişen orman meyveleri göz problemi yaşayan vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor. Toptan kilosu 75 liradan satılan bu meyve, perakende ise 100 liradan satılıyor. Bu yıl ilk hasadını alan Özcan Burcan, dönümünden 500 kilo meyve hasat etmeyi bekliyor. 35 yıl ömrü olan yaban mersini fideleri her sene verimini artırıyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi de, katma değeri yüksek ve üzümsü meyveler noktasında kenti merkez haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 200 bine yakın yaban mersini fidanını üreticiyle buluştu.

Bu yılki hasada başladıklarını ifade eden Özcan Burcan, "Geçtiğimiz yıllarda çilek yetiştiriciliği yapıyorduk. Yaban mersinini duyduk ve yetiştirmeye karar verdik. Bu meyve doğal olarak yetişiyor. Sadece su ve çam ağacı kabuklarını dibine veriyoruz. 5 dönüm alana ektim. İlk hasatta bir dönümden 500 kilo hasat etmeyi hedefliyorum. Sağlık açısından da çok faydası var. Bilhassa göz rahatsızlığı çekenler bu meyveyi çok tüketiyor. Toptan 75 liradan, perakende ise 100 liradan satıyoruz" dedi.

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İHA

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