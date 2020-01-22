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İSO Meclisi aylık olağan toplantısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 19:10 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: - "Her sektöre yapılan yatırımda kar da zarar da edebilirsiniz, eğitim hariç. 81 ilde eğitime çok büyük yatırımlar yaptık. TOBB olarak son dönemde 81 ilde eğitime 270 milyon dolar yatırım yaptık" - "Dünyada, en üst yüzde 1'in sahip olduğu servet, yüzde 99'un sahip olduğu servetten fazla. Biri artarken, diğeri aşağı doğru gidiyor. Dünya barışı ve istikrarı için en büyük sıkıntı bu" - "Yeni bir iktisadi, hukuki ve çevreye saygılı bir altyapıyı kurup, adil ve istikrarlı bir büyüme modeline dünyanın ihtiyacı var, dünyanın buna geçmesi lazım. Kapitalizm, yeniden kendini tarif etmeli"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Her sektöre yapılan yatırımda kar da zarar da edebilirsiniz, eğitim hariç. 81 ilde eğitime çok büyük yatırımlar yaptık. TOBB olarak son dönemde 81 ilde eğitime 270 milyon dolar yatırım yaptık." dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin yılın ilk aylık olağan toplantısı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla "Sürdürülebilir Büyüme İçin Nitelikli Üretim Ekonomisine Geçişte Eğitim, Kalite ve Ar-Ge’nin Önemi" ana gündemi ile gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, toplantının açılışındaki konuşmasında, dünya genelinde iş dünyasının gündeminin Türkiye ile aynı olduğunu belirterek, Çin, AB, Brexit, dijital ekonomi gibi konuların tüm dünyada öne çıkan konular arasında yer aldığını söyledi.

Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Her sektöre yapılan yatırımda kar da zarar da edebilirsiniz, eğitim hariç. Eğitime yapılan yatırımda her türlü kar var. 81 ilde eğitime çok büyük yatırımlar yaptık. TOBB olarak son dönemde 81 ilde eğitime yaptığımız katkı 270 milyon dolar.

Genel değerlendirmelere geçersek, dünya ekonomisinde genel görünüme baktığımızda, 3 ülke hariç bütün ülke ekonomilerinde büyüme bekleniyor. Bölgeler bazında büyüme beklentilerine baktığımızda, ABD hariç tüm bölgelerde 2020-2021'de büyümenin artması bekleniyor, bu bizim için de geçerli ve bu Türkiye için iyi haber."

Dünya ekonomisinde mevcut risklerden bahseden Hisarcıklıoğlu, dünyadaki borçlanma oranının yüksekliğine işaret edip, dünyanın bu zamana kadar hiç bu kadar borçlu olmadığını, bu borçlanmanın büyük risk taşıdığını vurguladı.

Diğer bir riskin de dünyadaki ekonomik modelde olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Dünyada, en üst yüzde 1'in sahip olduğu servet, yüzde 99'un sahip olduğu servetten fazla. Biri artarken, diğeri aşağı doğru gidiyor. Dünya barışı ve istikrarı için en büyük sıkıntı bu. Bütün dünyanın rahatsız olması gereken tablo." ifadelerini kullandı.

- "Dünyanın daha adil ve sürdürülebilir yeni bir ekonomik modele ihtiyacı var"

Hisarcıklıoğlu, dünyanın daha adil ve sürdürülebilir yeni bir ekonomik modele ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Kapitalizmin dönüşüme ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni bir iktisadi, hukuki ve çevreye saygılı bir altyapıyı kurup, adil ve istikrarlı bir büyüme modeline dünyanın ihtiyacı var, dünyanın buna geçmesi lazım. Kapitalizm, yeniden kendini tarif etmeli. Türkiye'ye baktığımızda, 2019'a sıkıntılı başladık. 2019'un son çeyreği için yüzde 5'lik büyüme bekliyorum. İş dünyası olarak bu hedefe kilitlendik, risklerimiz var ama fırsatlara iyi odaklanmalıyız."

Türkiye ekonomisi için risk ve fırsatlar hakkında bilgi veren Hisarcıklıoğlu, bunların içinde özellikle siber saldırılara dikkati çekerek, 2020 yılında siber saldırıların daha da artacağı öngörüsünde bulunarak, buna önlem alınması gerektiğini kaydetti.

- "Brexit sürecinden en fazla zarar görecek ülkelerden biri Türkiye"

Rifat Hisarcıklıoğlu, 2020'de AB ile ilişkilerin daha ılımlı olacağı yorumunu yaptı.

Brexit sürecinden en fazla zarar görecek ülkelerden birinin Türkiye olacağına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bir an önce yapılması gereken Serbest Ticaret Anlaşması'nda Türkiye'nin elini şimdilik Avrupa Birliği'nin bağladığına dikkati çekti.

Türkiye'nin Otomobili konusunda da görüşlerini paylaşan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin Otomobili, sanayinin dönüşümünde rol model olacak. İlk defa Türkiye'deki önemli iş insanları bir araya gelerek Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyor. İlk defa böyle bir model oldu. Türkiye'nin Otomobili demek, yeni bir sanayi politikası ve teşvik yaklaşımı, yeni bir yatırımcı ortaklık modeli, ekosistem geliştirme ve dönüştürme misyonu demek."

Toplantı çerçevesinde sanayicilere start-up çalışma çağrısında bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantı çerçevesinde Meclis üyelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi.

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- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarc, İSO Meclisi aylık olağan toplantısı, İstanbul Sanayi Odası,

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