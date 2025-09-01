İSO Türkiye İmalat PMI ağustosta 47,3'e yükseldi

İSO Türkiye İmalat PMI anketinin Ağustos 2025 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Manşet PMI ağustosta 50 eşik değerin altında kalmayı sürdürmekle beraber temmuzdaki 45,9 seviyesinden 47,3'e yükseldi. Faaliyet koşullarındaki bozulma yine belirgin olsa da nisandan bu yana en ılımlı seviyede gerçekleşti.

Talep ortamındaki durgunluk, yeni siparişlerin ağustosta da yavaşlamaya devam etmesine yol açtı. Ancak söz konusu azalış şubat ayından bu yana en düşük oranda gerçekleşti.

Yavaşlama yeni ihracat siparişlerinde de devam etti ve toplam yeni siparişlere göre daha yüksek oranda ölçüldü. Yeni siparişlerdeki tabloya benzer şekilde üretimdeki daralma da temmuza göre yavaşladı ve son 6 ayın en düşük hızında gerçekleşti. Bununla birlikte, üretimde Nisan 2024'te başlayan zayıflama eğilimi devam etti.

Üretim ve yeni siparişlerdeki bozulma ağustosta hız keserken, firmalar iş yüklerindeki hafiflemeye bağlı olarak istihdamı Nisan 2020'den bu yana yüksek oranda azalttı. Ağustosta satın alma faaliyetleri de ivme kaybetti ve bu durum girdi stoklarının azalmasına katkı yaptı. Nihai ürün stoklarında da üst üste ikinci ay düşüş gözlendi. Girdi maliyetleri ağustosta keskin bir şekilde arttı ve bu artış temmuza göre hafif hızlı gerçekleşti.

Anket katılımcıları, girdi fiyatlarındaki yükselişin büyük ölçüde liradaki zayıflıktan kaynaklandığını belirtti. Türk lirasındaki değer kaybının ham madde maliyetleri üzerindeki etkisine bağlı olarak, imalatçılar ağustosta satış fiyatlarını da artırdı. Ancak nihai ürün fiyatları enflasyonu ılımlı düzeyde gerçekleşti ve 2025'in başından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ÜRETİM, 10 SEKTÖRÜN SEKİZİNDE YAVAŞLAMA SERGİLEDİ

İSO Türkiye Sektörel PMI Ağustos 2025 raporu, büyüme kaydeden sektör sayısında temmuza göre yaşanan hafif artışa rağmen faaliyet koşullarının genel olarak durağan seyrini koruduğuna işaret etti.

Sektörlerin çoğu, iş yüklerindeki düşüşe bağlı olarak istihdamı azalttı ve bazılarında bu düşüş belirgin düzeyde gerçekleşti. Takip edilen 10 sektörün tamamında girdi maliyetlerinin yükselmesine rağmen iki sektörde satış fiyatları azaldı.

Üretim ağustosta 10 sektörden sekizinde yavaşlama sergiledi. Bu sayı temmuzda dokuz olarak gerçekleşmişti. Ana metal sektörünün üretiminde Nisan 2023'ten bu yana en hızlı büyüme görülürken, ağaç ve kağıt ürünlerinde ise son beş ayın ilk artışı kaydedildi.

Üretimde en sert gerileme yaşanan sektör ise tekstil ürünleri oldu. Yeni siparişler açısından da en zayıf performansı tekstil ürünleri sergiledi. Bu sektörde yeni iş hacminin belirgin şekilde azaldığı görüldü. Üretimde olduğu gibi yeni siparişlerde de yalnızca iki sektör, ana metaller ve gıda ürünleri iyileşme kaydetti. Yeni ihracat siparişlerinde ise artış sağlayabilen tek sektör makine ve metal ürünleri oldu. Burada da en belirgin yavaşlamayı tekstil sektörü yaşadı.

Tekstil ürünleri sektöründe zayıf performans istihdam tarafına da yansıdı. Bu sektörün çalışan sayısı anketin başladığı Ocak 2016'dan bu yana en yüksek oranda azalma kaydetti. Kimyasal, plastik ve kauçuk ürünlerinde de rekor düşüş gözlendi. Makine ve metal ürünleri ile ana metal sektörlerinde ise istihdam artış gösterdi.

Üretim ve yeni siparişlerdeki eğilimlere paralel olarak, satın alma faaliyetleri ile stokların arttığı sektör sayısının da sınırlı kalması, firmaların girdi alımı ve mal stoklama konusunda temkinli bir tutum aldıklarına işaret etti. Girdi fiyatları genel olarak keskin bir artış gösterdi ve çoğu sektörde temmuza göre artışlar hız kazandı.

Öte yandan, ağaç ve kağıt ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörlerinde anket geçmişinin en düşük girdi maliyeti enflasyonu kaydedildi. Ağustosta, tekstil sektörünün yanı sıra ağaç ve kağıt ürünlerinin de indirim yapmasıyla birlikte satış fiyatları gerileyen sektör sayısı ikiye yükseldi. Ağaç ve kağıt ürünlerinde nihai ürün fiyatları Kasım 2019'dan bu yana ilk kez azaldı ve söz konusu düşüş anket geçmişinin en yüksek oranında kaydedildi.

Anket kapsamında izlenen 10 sektör içerisinde nihai ürün fiyatlarının en hızlı arttığı sektör ise makine ve metal ürünleri oldu.

"TÜRK İMALATÇILARININ FAALİYET KOŞULLARI AĞUSTOSTA ZORLU SEYRİNİ SÜRDÜRDÜ"

Açıklamada endekse ilişkin değerlendirmesine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalatçılarının faaliyet koşullarının ağustosta zorlu seyrini sürdürdüğünü ve bu durumun istihdamda belirgin bir azalmaya yol açtığını belirtti.

Harker, "Öte yandan son PMI verileri, üretim ve yeni siparişlerdeki daralmanın hız kestiğini gösteren bazı olumlu sinyaller de verdi. Bu eğilimlerin önümüzdeki aylarda da devam etmesi halinde, yılın sonlarına doğru sektörün daha parlak bir görünüme kavuşması mümkün." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır