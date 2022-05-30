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İspanya'da enflasyon yüzde 8,7'ye yükseldi

30.05.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 8,7 olduğunu bildirdi.

İspanya'da enflasyon yüzde 8,7'ye yükseldi

Sol koalisyon hükümetinin akaryakıt alımına ilişkin başlattığı yardımlarla nisan ayında düşüş gösteren enflasyonun mayısta yeniden artışa geçmesi ekonomi uzmanları tarafından kaygıyla karşılandı.

INE açıkladığı ön raporda, bir önceki ay yüzde 8,3'olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 8,7'ye çıkmasını yakıt ve gıda fiyatlarındaki artışa bağladı.

SON 37 YILIN EN YÜKSEK ENFLASYON RAKAMI

Uzmanlar, mart ayında yüzde 9,8 ile son 37 yılın en yüksek enflasyon rakamının kaydedildiği İspanya'da nisanda görülen düşüşün geçici olduğunun mayıs verileriyle ortaya çıktığına vurgu yaptı.

Çekirdek enflasyonun 1995'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,9'a tırmandığını ve bunun endişe verici olduğunu ifade eden INE uzmanları, "Ukrayna'daki savaşın uzaması, halihazırda petrol ve gaz fiyatlarını etkileyen yeni yaptırımların riski, mayıs ayında hammadde fiyatlarında yeni bir yükselişe neden oldu ve bu da tüketici fiyatlarını etkiledi." yorumunda bulundu.

İspanya'da çekirdek enflasyon 2021'i yüzde 2,1 ile kapatmıştı.

İspanya Merkez Bankası nisan ayında açıkladığı raporunda, ülkedeki 2022 yılı enflasyon tahminini yüzde 7,5'e çıkarmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon İspanya
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kredi haram diyorlar 0,49 la kredi veriyorlar. Kredi kullanmayan kesim nasıl ev sahibi olacak buna da bir çözüm arasalar keşke ?

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