FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İspanyol ekonomisi 2019'da yüzde 2 büyüdü

İspanyol ekonomisi 2019'da yüzde 2 büyüdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 12:58 | Son Güncelleme

Ülke ekonomisi son 5 yılın en düşük ekonomik büyümesini gerçekleştirdi

MADRİD (AA) - İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), 2019 yılında ekonomik büyümenin yüzde 2 olduğunu açıkladı.

INE'nin rakamlarıma göre ülke ekonomisi geçen yıl, 2014'ten (yüzde 1,4) bu yana en düşük büyümeyi kaydetti.

Geçen yıla ait büyüme rakamı İspanya Merkez Bankası'nın öngörüsüyle örtüşürken, İspanyol hükümetinin, 2019 yılı ekonomik büyüme tahmininin (yüzde 2,1) gerisinde kaldı.

İspanya ekonomisi 2008-2014 döneminde yaşadığı ekonomik krizden dolay, 2009, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında ekonomik küçülme yaşamıştı.

Son 5 yıllık toparlanma süresince en düşük büyüme oranı 2019'da gerçekleşirken, 2018'de bu rakam yüzde 2,4 idi.

Uzmanlar, İspanyol ekonomisindeki yavaşlamayı, geçen yıl iki kez erken genel seçime giden ülkedeki siyasi belirsizlik, uluslararası ticaret savaşı ve Brexit'e bağladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 20 Ocak'taki açıklamasında İspanya'nın 2020 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 1,6'ya düşürmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Elektrik faturası için uyanık komşunun inanılmaz hilesi!Elektrik faturası için uyanık komşunun inanılmaz hilesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekonomik büyüme, ispanya, İspanya ekonomisi,

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

McDonald's Türkiye satıldı! İşte yeni sahibi

McDonald's Türkiye satıldı! İşte yeni sahibi

Kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasına hapis cezası

Kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasına hapis cezası

Altınla ilgili önemli tahmin

Altınla ilgili önemli tahmin

Altına WHO darbesi! Fiyatlar düştü

Altına WHO darbesi! Fiyatlar düştü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CMO’lar maaşlarını katladı transfere doymuyorlar

CMO’lar maaşlarını katladı transfere doymuyorlar

Ünlü&Co: Anadolu Restoran İşletmeleri’nin devri ilk çeyrekte tamamlanır

Ünlü&Co: Anadolu Restoran İşletmeleri’nin devri ilk çeyrekte tamamlanır

Türkiye'ye gelen ziyaretçiler 2019 yılında 50 milyon kişiyi aştı

Türkiye'ye gelen ziyaretçiler 2019 yılında 50 milyon kişiyi aştı

Uyanık komşu'nun fatura ödememek için 'elektrik oyunu' bilirkişi raporunda

Elektrik faturası için uyanık komşunun inanılmaz hilesi!

Esnafın eski telefonları çocuklar için kodlama sınıfına dönüşecek

Esnafın eski telefonları çocuklar için kodlama sınıfına dönüşecek

Zorlu Enerji Eşit Bi’Hayat için WEPs’i imzaladı

Zorlu Enerji Eşit Bi’Hayat için WEPs’i imzaladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.