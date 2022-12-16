FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbullulara kötü haber! İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam!

İstanbullulara kötü haber! İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam!

16.12.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı. Bu kapsamda kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar olan ücret 17,50 liradan 28 liraya yükseltildi. Yeni tarifeler 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

İstanbullulara kötü haber! İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam!

İBB Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında 2023 Yılı Ücret Tarife Teklifleri kapsamında, İSPARK otopark ücretlerine zam konusu görüşüldü.

İBB YÖNETİMİ YÜZDE 100 ZAM İSTEDİ

İBB yönetimi, İSPARK otopark ücretlerine yüzde 100 zam isterken, komisyonlar tarafından teklif revize edilerek yüzde 60 zam yapılması uygun görüldü.

Bu kapsamda kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklarda, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan ücret 17,50 liradan 28 liraya yükseltildi.

YENİ TARİFELER 1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Aynı ilçelerde yol kenarı otoparklarında da araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.

Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde 12,50 lira olan 1 saatlik park ücreti 20 liraya yükseltildi.

İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışları 5,50 liradan 8 liraya, 1 gün beklemesi ise 21 liradan 33 liraya çıkarıldı.

Tarife, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Daha yüksek emekli maaşı almak için bunları yapın! Prim, SGK, gün sayısı detayı...Daha yüksek emekli maaşı almak için bunları yapın! Prim, SGK, gün sayısı detayı...
Altın için 2022 defteri kapanıyor! İslam Memiş'ten 2023 piyasası için yeni tahminAltın için 2022 defteri kapanıyor! İslam Memiş'ten 2023 piyasası için yeni tahmin
Erdoğan'dan asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili yeni açıklamaErdoğan'dan asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili yeni açıklama
Anahtar Kelimeler:
Zam İSPARK ibb

En Çok Okunan Haberler

Polis servisine hain saldırı! Bombalı araç patlatıldı, yaralılar var

Polis servisine hain saldırı! Bombalı araç patlatıldı, yaralılar var

Saraçhane'de kaç kişi vardı? Emniyet sayı verdi

Saraçhane'de kaç kişi vardı? Emniyet sayı verdi

EYT'de o kriter rafa mı kalktı? Günler kala milyonları sevindiren açıklama

EYT'de o kriter rafa mı kalktı? Günler kala milyonları sevindiren açıklama

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Akaryakıt alacaklar dikkat: Benzine zam geldi!

Akaryakıt alacaklar dikkat: Benzine zam geldi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.