Isparta TOKİ KURASI CANLI İZLE! Isparta TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Atabey, Gelendost, Gönen, Sinirkent kazananlar isim listesi

Isparta TOKİ kurası canlı olarak ekrana gelecek. Yalvaç'ta 200, Atabey'de 100, Gelendost'ta 204, Gönen'de 71, Sinirkent'te ise 100 konut bugün sahibini bulacak. Birçok kişi internette "Isparta TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?" sorunu araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar ve Isparta TOKİ kurası canlı izle ekranı...

ISPARTA TOKİ KURASI CANLI İZLE

Isparta TOKi kurası Atabey, Gelendost, Gönen, Sinirkent konutları için bugün (24 Ocak 2023 Salı) gerçekleştirilecek. çekiliş YouTube'dan canlı olarak yayınlanacak.

ISPARTA TOKİ KURASI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ISPARTA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Isparta Merkez kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabilecek. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.

TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ

24 Ocak:

ISPARTA ATABEY 3. ETAP 100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

ISPARTA GELENDOST 3. ETAP 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

ISPARTA GÖNEN 71/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

ISPARTA SENİRKENT 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

25 Ocak:

BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ 1400 /250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

BURSA İLİ ORHANGAZİ İLÇESİ ARAPZADE MAHALLESİ 150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

26 Ocak:

BURSA İLİ GÜRSU İLÇESİ DIŞKAYAKÖYÜ MAHALLESİ 360/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 480/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

BURSA İLİ KESTEL İLÇESİ SEYMEN MAHALLESİ 750/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

