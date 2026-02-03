Ev Yaşam Ev Yaşam
Ispartakule'de yatırım fırsatı: 1+1 rezidansın toprak payı 1.990.000 TL!
Ispartakule'de yatırım fırsatı: 1+1 rezidansın toprak payı 1.990.000 TL!

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
İstanbul’un hızla değer kazanan bölgesi Ispartakule’de yükselen Fuzul Residence, hem oturum hem de yatırım hedefleyenler için heyecan verici bir fırsat sunuyor. İşte dikkat çeken projenin, merakla beklenen 7-8 Şubat lansmanına dair tüm detaylar...

İstanbul’da doğru projeye doğru zamanda yatırım yapmak isteyenler için kritik tarih belli oldu. Gelişim potansiyeliyle dikkat çeken Ispartakule’de, 7-8 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek büyük lansmanla yeni bir yatırım kapısı aralanıyor. 1+1 rezidans dairelerin toprak payı için belirlenen 1.990.000 TL’lik başlangıç fiyatı, bölgedeki konut piyasasına göre rekabetçi bir yatırım eşiği oluşturuyor. Hem oturum hem de yatırım amacıyla ev sahibi olmak istiyorsanız işte lansman dönemine özel avantajlarla satışa çıkan Fuzul Residence Ispartakule projesiyle ilgili tüm detaylar...

Ispartakule de yatırım fırsatı: 1+1 rezidansın toprak payı 1.990.000 TL! 1

Topraktan yatırım, geleceğe yatırım: Neden Ispartakule?

Ispartakule de yatırım fırsatı: 1+1 rezidansın toprak payı 1.990.000 TL! 2

Günümüzde konut yatırımında en çok aranan kriterlerin başında düzenli kira geliri ve hızlı değer artışı geliyor. Fuzul Residence Ispartakule projesi, sadece bir ev değil, aynı zamanda yüksek kira getirili bir yatırım portföyü de vadediyor. 1+1 rezidans seçenekleri; uygun başlangıç fiyatları, yüksek kira getirisi potansiyeli ve bölgesel değer artışı beklentisiyle öne çıkarken proje, kısa vadede gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için güçlü bir seçenek oluşturuyor.

  • Erişilebilir başlangıç fiyatı: 1+1 dairelerin toprak payı üzerinden satışa sunulması, özellikle ilk kez yatırım yapacaklar için büyük kolaylık sağlıyor.
  • Yüksek kira potansiyeli: Bölgedeki nitelikli konut talebi ve rezidans konsepti sayesinde yıl boyu yüksek doluluk oranı bekleniyor.
  • Değer Artışı Beklentisi: Ispartakule’nin genişleyen ulaşım ağı (TEM ve metro bağlantıları) projenin tamamlandığında ciddi bir prim yapacağının sinyallerini veriyor.
Sınırlı kontenjan! Büyük lansman 7–8 Şubat’ta

Ispartakule de yatırım fırsatı: 1+1 rezidansın toprak payı 1.990.000 TL! 3

Fuzul Residence Ispartakule için projeye en düşük maliyetle dahil olmak isteyen yatırımcılara özel 7–8 Şubat tarihlerinde özel lansman günleri düzenlenecek. Bu tarihlerde başvuranlar, lansman dönemine özel indirimli fiyatlardan yararlanma imkânı, sınırlı sayıdaki daire seçenekleri için öncelikli satış hakkı, ödeme koşullarında sunulan çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak.

Modern yaşamın tüm ihtiyaçlarını karşılayan sosyal alanları, güvenlikli site yapısı ve stratejik lokasyonuyla proje, kısa vadede pasif gelir, uzun vadede ise yüksek sermaye kazancı hedefleyenlerin radarına girmiş durumda.

Anahtar Kelimeler:
ev sahibi ev almak ev fiyatları ev almak için doğru zaman mı
