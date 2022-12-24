İspir-Rize il sınırı yolu bugün hizmete açılacak! Seyahat süresi yarı yarıya azalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, milli mücadele ve Cumhuriyetin temelinin atıldığı Erzurum’un önemli kış merkezleri arasında yer aldığı kaydedilerek, “Avrupa’dan başlayıp, Anadolu üzerinden Uzakdoğu’ya kadar uzanan ticaret yolları üzerinde önemli bir geçiş noktası olan şehir, Doğu Karadeniz’in Doğu Anadolu ve İran’a açılan kapısı konumundadır” denildi. Erzurum’u İspir üzerinden Rize’ye bağlayan güzergahın İspir-Rize İl Sınırı arasında kalan 19,7 kilometrelik kesimin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak yapıldığı aktarılan açıklamada, yolun açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla yapılacağı duyuruldu.

1441 METRE UZUNLUĞUNDA 3 TÜNEL İNŞA EDİLDİ

İspir’in 5 kilometre batısında D-050 Devlet Yolu’nun D-925 Yolu ile kesiştiği noktada başlayan projenin, kuzeybatı yönünde devam ederek Rize il sınırında sona erdiği kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi: “Projenin bittiği noktadan itibaren kuzey yönünde devam eden yol güzergahında Ovit Dağı Geçidi 14,4 kilometrelik çift tüplü Ovit Tüneli ile geçilmekte, İkizdere-İyidere Yolu ile Karadeniz Sahil Yolu’na ulaşılmaktadır. Proje kapsamında; her biri çift tüpten oluşan 593 metrelik Özbağ-1 Tüneli, 332 metrelik Özbağ-2 Tüneli ve 516 metrelik Özlüce Tüneli olmak üzere toplam 1441 metre uzunluğunda 3 adet tünel ve 30 metre uzunluğunda Özbağ Köprüsü inşa edildi. Proje ile İspir’den Rize sınırına kadar uzanan kesimde dağlık arazi yapısı nedeniyle virajlarla geçilebilen, trafiğin yavaş ve ağır akışına imkan veren mevcut yolun yerine bölünmüş yol kalitesiyle, hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunulmuştur. Rize-Erzurum hattından Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan mevcut yolun bölünmüş yol haline getirilmesiyle; başta tarım, hayvancılık ve turizm olmak üzere bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlanacaktır.”

SEYAHAT SÜRESİ 10 DAKİKAYA DÜŞTÜ

2018 yılında Ovit Tüneli ile Ovit Dağı Geçidi'nin açılmasıyla Rize-Erzurum-Bingöl-Diyarbakır illerini birbirine bağlayan kuzey-güney aksının tünel konforunda geçildiği kaydedilen açıklamada, kış mevsimi boyunca yoğun kar yağışı ve çığ düşmeleri nedeniyle 5 ay trafiğe kapalı olan Rize-İspir-Erzurum Yolu’nun yıl boyunca trafiğe açık kalmasının da sağlandığı vurgulandı. Açıklamada, “Hizmete sunulan İspir-Rize İl Sınırı Yolu ile güzergahtaki ulaşım standardı artırılmakta, Karadeniz limanlarının Doğu Anadolu üzerinden Doğu ve Ortadoğu ülkelerine konforlu bağlantısı tesis edilmiştir. Proje ile daha önce 20 dakikada kat edilen İspir - Rize İl Sınırı arasındaki 19,7 kilometrelik kesimin 10 dakikada geçilmesi sağlanmıştır” ifadeleri yer aldı.

