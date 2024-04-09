İsrail'e ihracat kısıtlamasına Özgür Demirtaş'tan yorum! 2 soru sordu: 'Geçti Bor’un Pazarı, Sür Eşeği Niğde’ye...'

Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracat kısıtlaması kararı yayımlayarak, 54 üründe kısıtlama getirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dün yaptığı açıklamasında, "İsrail'in Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım ulaştırma talebini reddettiğini" ve İsrail'e karşı yeni tedbirler uygulama kararı alındığını söylemişti.

Bugün ise Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracat kısıtlaması kararı yayımlayarak, 54 üründe kısıtlama getirdi. Türkiye'nin kısıtlama yaptığı ürünler de açıklandı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ’TAN İSRAİL YORUMU

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da İsrail'e ticaret konusunda gelen kısıtlamaya yönelik ilk yorumu yapanlardan oldu. Demirtaş, "Geçti Bor’un Pazarı, Sür Eşeği Niğde’ye… İki sorum var: 1) Hani Ticaret Yoktu? 2) 30 Bin Can gittikten sonra mı?" ifadelerini kullandı.

İSRAİL’E SATILMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA…

Öte yandan Filistinli işadamı ve Türk-Filistin Dostluk Derneği Başkanı Muhammed Cevher Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamasında "Filistin, gümrükte İsrail çatısı altında sınıflandırılıyor. Filistin'in Türkiye'den yaptığı ithalatın gümrük verileri sanki İsrail'e satılmış gibi görünüyor. Türkiye'den veya başka bir ülkeden ithalat yaptığımızda, ithalatçı kısmına Filistin yerine İsrail yazılı bir form doldurmamız gerekiyor, aksi takdirde İsrail firmaya değerinin yüzde 12'si kadar para cezası kesiyor. Ayrıca ürünlerin teslimi ve limandaki gümrük işlemleri gecikiyor" ifadelerini kullandı.







