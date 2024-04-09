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İsrail'e yeni yaptırımlar gelecek mi? Ticaret Bakanı Bolat'tan ihracat kısıtlaması açıklaması: Gelişmelere göre karar verilebilir

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
09.04.2024 23:30
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail'e ihracat kısıtlaması kararıyla ilgili açıklamalar yaptı. Bolat, "Maalesef bugüne kadar uluslararası bir ambargo kararı alınmadı. Dünyada Türkiye, bu sabah alınan kararla bir işaret fişeği yakmıştır. Türkiye ambargo uygulayan ilk ülke oldu. Bu ürünler seçilirken temel gıda maddeleri kapsam dışı bırakıldı. Gelişmelere göre bu ürünlerle ilgili de karar verilebilir." dedi.

İsrail'e yeni yaptırımlar gelecek mi? Ticaret Bakanı Bolat'tan ihracat kısıtlaması açıklaması: Gelişmelere göre karar verilebilir

Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracat kısıtlaması kararı yayımlayarak, 54 üründe kısıtlama getirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TRT Haber canlı yayınında ihracat kısıtlamasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"7 Ekim'deki olaylardan sonra İsrail'in havadan ve karadan masum sivil halka karşı başlattığı katliam karşısında hükümet olarak en başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere gerek ikili temaslarda gerek uluslararası ilişkilerde, uluslararası zirvelerde ve her platformda Türkiye olarak bu saldırıların durdurulması ve ateşkes için büyük çabalar sarfedildi. Hala da devam ediyor. Gerek G20 Zirvesi gerek İİT Zirvesi bütün zirvelerde en yüksek ve en güçlü muhalefeti sergileyen ve orada İsrail'e topyekün bir direnme ve artık saldırıların durdurulması çabalarının öncülüğünü başta Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere Türk hükümeti yapmıştır. Bu çerçevede zaman ilerledikçe ateşkes çabaları, BMGK'da alınan karar tasarıları en son 2 hafta önce BMGK'nin İsrail'i ateşkese çağıran kararı ki nihayet ABD de bunu veto etmedi. Bu çabalar, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda ihtiyati tedbir kararı alması gibi çabalar sonuç vermedi."

"HAVADAN YARDIM GİRİŞİMİMİZE ENGEL OLUNDU"

"Olayın ticaret boyutuna gelince dünyada BM nezdinde veya başka bir platformda maalesef İsrail'e karşı toplu ya da bireysel bir ambargo kararı alınmadı. Başkalarını beklemeden tam 42 bin ton yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmayı başardık. Bütün dünyada Gazze'ye en çok yardım ulaştıran iki ülkeden biri Türkiye oldu. Dünyada Türkiye, İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu. İsrail'in Türkiye'nin yardım çalışmalarına karşılık vermemesi bizim açımızdan sabır taşını çatlattı. En son Ürdün üzerinden havadan yardım girişimimize engel olundu."

"İSRAİL AÇISINDAN ÖNEMLİ ÜRÜNLER"

"Uluslararası kamuoyuna bir işaret fişeği olması amacıyla bizden İsrail'e giden ihracatı özellikle önemli kalemlere geçici olarak sınırlandırma getirdik. Bunu yaparken herhangi bir kaybı önemsemedik. Bizim için önemli olan Gazzelilere zulmün sona erdirilmesi. Tespit ettiğimiz ürünler İsrail açısından önemli ürünler. Bugün Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile görüştüm. Kendisi bugüne kadar gösterilen destek nedeniyle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza şükran duyduklarını söyledi. Bu kararla Türkiye'den Filistin tarafına ticaretin de etkilenebilecek olmasına karşın, bu kararın asıl hedefinin İsrail'in saldırganlığını durdurma, acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım konvoylarının geçişini sağlamanın hedeflendiğinin farkında olduklarını dile getirdiler ve bundan dolayı teşekkürlerini belirttiler."

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"TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ KAPSAM DIŞI"

"Etrafta dolaşan yalan yanlış haberlerin kaynağının İsrail istihbaratı olduğunu tespit ettik. Türkiye'nin Gazze'ye sahip çıkmasını itibarsızlaştırmak istiyorlar. Bugüne kadar Gazze ile ilgili çalışmalar hep devam etti. Bu ürünler seçilirken temel gıda maddeleri kapsam dışı bırakıldı. Gelişmelere göre bu ürünlerle ilgili de karar verilebilir. Bu ticaretler ağırlıklı olarak özel şirketler ve yabancı yatırımcı şirketler tarafından yapılan işlemlerdi. Ticaret Bakanlığı ticaret yapan bir kurum değildir. Burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bugün üzülerek gördüm bir jet yakıt konusu gördüm. Sanki İsrail askerlerine yakıt satılıyormuş gibi büyük bir iftira gördük. Böyle bir iftira atmak iftiraların en büyüğüdür. Vatandaşlarımız siyaset istismarcılığı yapılarak atılan bu iftiralara itibar etmesinler."

Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail'e ihracat kısıtlaması Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail'e ihracat kısıtlaması

"Ümidimiz İsrail'in aklını başına alması ve insani yardım çalışmalarının bir an önce başlamasıdır. Bugüne kadar Filistin için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Filistin tarafının kendilerinin doğruladığı ve Filistin ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu anlatmalarına karşı birileri siyasi fırsatçılık yaparak suyu bulandırmaya çalıştı. Her platformda biz Filistinlilerin yanında olmaya çalışıyoruz. Bazı Batılı ülkeler havadan yardım yapmaya çalışıyor. Uçaklarla 30 tonluk yardım atabiliyorlar. Biz 42 bin ton yardım yaptık. Bir yanda 42 bin ton yardım bir yanda 30 ton. Kanallar açık olsa daha fazlasını da yapacağız."

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İsrail ömer bolat
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