FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İsrail-İran gerginliğine rağmen Van-Tahran tren seferleri aksamadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan gerginliğe rağmen Van-Tahran tren seferlerinin planlanan şekilde sürdüğünü ve tarifeli 7 seferde toplam 1886 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

İsrail-İran gerginliğine rağmen Van-Tahran tren seferleri aksamadı

Uraloğlu açıklamasında, İran ve İsrail arasında yaşanan gelişmelere karşın Van-Tahran yolcu treninin seferlerine planlanan şekilde devam ettiğini belirtti.

Van-Tahran yolcu treninin, Tahran'dan pazar ve çarşamba, Van'dan ise pazartesi ve perşembe günleri hareket ettiğini anımsatan Uraloğlu, 13 Haziran'da başlayan süreci, yakından takip ettiklerini vurguladı. İran-İsrail gerginliğinin başladığı tarihten bugüne, Van-Tahran arasında 15, 16, 18, 19, 22, 23 ve 25 Haziran tarihlerinde planlandığı üzere 7 sefer gerçekleştirildiğini aktaran Uraloğlu, "Tarifeli 7 seferde, toplam 1886 yolcuya hizmet verildi. Bugün, 320 yolculu bir sefer daha Van'dan hareket edecek." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Tahran'dan Van'a 27 Haziran'da hareket etmek üzere, 320 yolcu kapasiteli bir ek sefer planlandığını da değinerek, söz konusu trenin, 28 Haziran tarihinde Van'dan yolcularını alarak, tekrar Tahran'a hareket edeceğini kaydetti.

Haftada karşılıklı iki sefer yapan Van-Tahran treninin, ilk seferinin Tahran'dan bu yıl 9 Mart, Van'dan ise 10 Mart'ta gerçekleştirildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Trenin sefere konulduğu tarihten bugüne kadar toplam 63 sefer gerçekleştirildi. Bugüne kadar 10 bin 975 yolcuya hizmet verildi." değerlendirmesinde bulundu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 yılın en düşük seviyesi! 'Satışlar yoğun şekilde yeniden başladı'3 yılın en düşük seviyesi! 'Satışlar yoğun şekilde yeniden başladı'
Resmi Gazete'de yayımlandı! Üretiminde düzenleme yapıldıResmi Gazete'de yayımlandı! Üretiminde düzenleme yapıldı

Anahtar Kelimeler:
tren Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yolsuzluk operasyonu genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı verdi

Yolsuzluk operasyonu genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı verdi

Sevda Demirel geçmişteki çıplak pozlarından bahsetti! "Hep soydular beni..."

Sevda Demirel geçmişteki çıplak pozlarından bahsetti! "Hep soydular beni..."

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor, 3 ürün listeye girdi

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor, 3 ürün listeye girdi

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Türk-İş'ten dikkat çeken 'grev' çıkışı

Türk-İş'ten dikkat çeken 'grev' çıkışı

7 senedir en düşük seviyede: 4 milyon kişi merakla bekliyor!

7 senedir en düşük seviyede: 4 milyon kişi merakla bekliyor!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.