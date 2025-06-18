İsrail-İran savaşı petrolü vurdu! 50 TL'yi aşmıştı... Benzin ve motorine yeni zam geliyor (18 Haziran 2025 akaryakıt fiyatları)

İsrail İran'ı, İran İsrail'i vuruyor; petrol ve akaryakıt fiyatları alıp başını gidiyor. Benzin ve motorine yeni zam ise yolda. Çatışmaların başlamasıyla birlikte petrolde yüzde 10'un üzerinde yükseliş yaşanırken; geçtiğimiz günlerde motorine 2 kez, benzine de 1 kez zam gelmişti. Yarından itibaren ise hem benzine hem de motorine yeni zam gelmesi bekleniyor.
Haber Global'de yer alan habere göre; yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,56 TL, motorine ise 1,87 TL zam bekleniyor. Zam pompaya yansıyacak.
Öte yandan dün gelen son zamla birlikte Ankara, İzmir, Aydın, Bolu, Bursa gibi bazı şehirlerde motorinin litresi 50 TL'yi aşmıştı.
İşte akaryakıtta son fiyatlar:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 48,39 TL
Motorin: 49,46 TL
LPG: 25,09 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 48,24 TL
Motorin: 49,51 TL
LPG: 24,49 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 49,08 TL
Motorin: 50,34 TL
LPG: 24,99 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 49,41 TL
Motorin: 50,67 TL
LPG: 24,94 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum