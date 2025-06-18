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İsrail-İran savaşı petrolü vurdu! 50 TL'yi aşmıştı... Benzin ve motorine yeni zam geliyor (18 Haziran 2025 akaryakıt fiyatları)

İsrail-İran savaşı adeta petrol fiyatlarını uçurdu. Çatışmaların başlamasıyla son bir haftada yüzde 10 yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle benzin ve motorin fiyatları da zamlandı. Geçtiğimiz günlerde motorine 2 kez, benzine de 1 kez zam gelirken, yeni fiyat artışı kapıda. Yarından itibaren ise hem benzine hem de motorine zam gelmesi bekleniyor. Öte yandan dün gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı bazı illerde 50 TL'yi aşmıştı. İşte güncel fiyatlar...

İsrail-İran savaşı petrolü vurdu! 50 TL'yi aşmıştı... Benzin ve motorine yeni zam geliyor (18 Haziran 2025 akaryakıt fiyatları)
Devrim Karadağ

İsrail İran'ı, İran İsrail'i vuruyor; petrol ve akaryakıt fiyatları alıp başını gidiyor. Benzin ve motorine yeni zam ise yolda. Çatışmaların başlamasıyla birlikte petrolde yüzde 10'un üzerinde yükseliş yaşanırken; geçtiğimiz günlerde motorine 2 kez, benzine de 1 kez zam gelmişti. Yarından itibaren ise hem benzine hem de motorine yeni zam gelmesi bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE YENİ ZAM GELİYOR

Haber Global'de yer alan habere göre; yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,56 TL, motorine ise 1,87 TL zam bekleniyor. Zam pompaya yansıyacak.

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LİTRE FİYATI 50 TL'Yİ AŞMIŞTI

Öte yandan dün gelen son zamla birlikte Ankara, İzmir, Aydın, Bolu, Bursa gibi bazı şehirlerde motorinin litresi 50 TL'yi aşmıştı.

İşte akaryakıtta son fiyatlar:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 48,39 TL
Motorin: 49,46 TL
LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 48,24 TL
Motorin: 49,51 TL
LPG: 24,49 TL

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Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 49,08 TL
Motorin: 50,34 TL
LPG: 24,99 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 49,41 TL
Motorin: 50,67 TL
LPG: 24,94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
49.48
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
48.42
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.86
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.08
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.24
Gazyağı
41.82
Hissenet
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İran İsrail benzin motorin Zam Petrol
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