İsrail-İran savaşı petrolü vurdu! 50 TL'yi aşmıştı... Benzin ve motorine yeni zam geliyor (18 Haziran 2025 akaryakıt fiyatları)

İsrail İran'ı, İran İsrail'i vuruyor; petrol ve akaryakıt fiyatları alıp başını gidiyor. Benzin ve motorine yeni zam ise yolda. Çatışmaların başlamasıyla birlikte petrolde yüzde 10'un üzerinde yükseliş yaşanırken; geçtiğimiz günlerde motorine 2 kez, benzine de 1 kez zam gelmişti. Yarından itibaren ise hem benzine hem de motorine yeni zam gelmesi bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE YENİ ZAM GELİYOR

Haber Global'de yer alan habere göre; yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,56 TL, motorine ise 1,87 TL zam bekleniyor. Zam pompaya yansıyacak.

LİTRE FİYATI 50 TL'Yİ AŞMIŞTI

Öte yandan dün gelen son zamla birlikte Ankara, İzmir, Aydın, Bolu, Bursa gibi bazı şehirlerde motorinin litresi 50 TL'yi aşmıştı.

İşte akaryakıtta son fiyatlar:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 48,39 TL

Motorin: 49,46 TL

LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 48,24 TL

Motorin: 49,51 TL

LPG: 24,49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 49,08 TL

Motorin: 50,34 TL

LPG: 24,99 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 49,41 TL

Motorin: 50,67 TL

LPG: 24,94 TL