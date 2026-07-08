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İsrail tutuştu! Trump'ın F-35 sözleri sonrası Netanyahu harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinde yaptığı "Türkiye F-35 alacak açıklaması sonrası 'jet toplantı' kararı dikkat çekti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, F-35 savaş uçağı satışını görüşmek üzere bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek.

İsrail tutuştu! Trump'ın F-35 sözleri sonrası Netanyahu harekete geçti
Devrim Karadağ

F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı konusunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye F-35'leri alacak" açıklaması bir anda gündem yarattı.

İsrail tutuştu! Trump ın F-35 sözleri sonrası Netanyahu harekete geçti 1

İSRAİL'DEN TEPKİ GELDİ

ABD’nin Türkiye’ye muhtemel F-35 savaş uçağı satışına İsrail’den tepki gelirken, Washington konuya ilişkin görüşmelere hazırlanıyor.

BUGÜN NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK

İngiliz haber ajansı Reuters’a göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, söz konusu satışı görüşmek üzere bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek.

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Reuters’a açıklama yapan ismi açıklanamayan kaynak, Hegseth’in İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ile de bir araya geleceğini ve görüşmelerde İran konusunun da ele alınacağını belirtti.

İsrail tutuştu! Trump ın F-35 sözleri sonrası Netanyahu harekete geçti 2

NETANYAHU "KARŞIYIM" DEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Salı günü ABD merkezli haber kanalı CNN’e yaptığı açıklamada, Türkiye’ye F-35 satılmasına karşı olduğunu ve bu tutumunu ABD Başkanı Donald Trump’a açıkça ilettiğini söylemişti. Netanyahu, "Bu Orta Doğu’daki güç dengesini bozacaktır" açıklamasını yapmıştı

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NATO İsrail Türkiye Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri f 35
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