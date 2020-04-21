İşsiz kalan vatandaşa büyük destek! Devlet tam 10 ay boyunca maaş veriyor...

Sigortalı çalışanların işsiz kalmaları durumunda iş bulma süreleri içerisinde ekonomik olarak sıkıntıya düşmelerini engellemek amacıyla devlet tarafından ödenen maaş işsizlik maaşı ya da işsizlik ödeneği olarak adlandırılır. İşsizlik maaşı almanın şartları nelerdir, ödeneği kimler alabilir, her işsiz kalan bu yardımdan yararlanabilir mi?

Çalışma yaşamı içerisinde olan risklerden bir tanesi de çalışanın işsiz kalmasıdır. İşsiz kalınan bu süreler boyunca daha önceki prim ödeme dönemlerine bakılarak işsizlik ödeneğinden yararlanmak mümkündür. İşsizlik ödeneği ile kazanılan hakların kaybedilmemesi için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Şartlarını tamamlamış ve ödenek almayı hak etmiş olmalarına rağmen gerekli başvuruyu zamanında yapmadıkları için birçok kişinin bu hakkından yararlanamadığı biliniyor. İşsizlik ödeneği başvuruları 30 gün içerisinde yapılır. 30 gün kuralı mücbir sebepler olursa gevşetilebilir.

İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Kişinin kendi kusuru dışında işsiz kalması,

Hizmet akdinin son bulmasından önceki 120 gün boyunca hizmet akdine tabi çalışmak,

Son üç yıl içinde en az 600 gün boyunca işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması,

Hizmet akdinin sona ermesinden sonra 30 gün içerisinde işsizlik maaşı için başvuru yapmak.