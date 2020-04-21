İşsiz kalan vatandaşa büyük destek! Devlet tam 10 ay boyunca maaş veriyor...

Sigortalı çalışanların işsiz kalmaları durumunda iş bulma süreleri içerisinde ekonomik olarak sıkıntıya düşmelerini engellemek amacıyla devlet tarafından ödenen maaş işsizlik maaşı ya da işsizlik ödeneği olarak adlandırılır. İşsizlik maaşı almanın şartları nelerdir, ödeneği kimler alabilir, her işsiz kalan bu yardımdan yararlanabilir mi?
Çalışma yaşamı içerisinde olan risklerden bir tanesi de çalışanın işsiz kalmasıdır. İşsiz kalınan bu süreler boyunca daha önceki prim ödeme dönemlerine bakılarak işsizlik ödeneğinden yararlanmak mümkündür. İşsizlik ödeneği ile kazanılan hakların kaybedilmemesi için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Şartlarını tamamlamış ve ödenek almayı hak etmiş olmalarına rağmen gerekli başvuruyu zamanında yapmadıkları için birçok kişinin bu hakkından yararlanamadığı biliniyor. İşsizlik ödeneği başvuruları 30 gün içerisinde yapılır. 30 gün kuralı mücbir sebepler olursa gevşetilebilir.
Kişinin kendi kusuru dışında işsiz kalması,
Hizmet akdinin son bulmasından önceki 120 gün boyunca hizmet akdine tabi çalışmak,
Son üç yıl içinde en az 600 gün boyunca işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması,
Hizmet akdinin sona ermesinden sonra 30 gün içerisinde işsizlik maaşı için başvuru yapmak.
İşsizlik maaşının alınma süresi kişinin iş akdinin sonlanmadan önceki sigortalılık süresine göre değişir. Buna göre:
600 gün boyunca işsizlik sigortası primi ödemiş olan 180,
900 gün prim ödemesi olan 240,
1080 gün sigorta primi olan ise 300 gün boyunca ödeme alır.
İşsizlik ödeneği hesaplaması ise son dört ayın prime esas kazancına bağlı olarak yapılır. Günlük brüt kazancın %40'ı olarak yapılan hesaplamanın ardından aylık ödenecek tutar belirlenir. Burada bir kısıtlama söz konusudur. Kazanç ne kadar yüksek olursa oldun ödenecek en yüksek miktar aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçmez. Maaşlar ise PTT şubelerine yatar ve T.C. kimlik numarası gösterir bir belge ile çekilebilir. Ayrıca işsizlik ödeneği alanların genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonu tarafından yapıldığı için sağlık hizmetlerinden de yararlanmaya devam ederler.
İşsizlik maaşına başvuru yapacak olanlar üç farklı yöntemden bir tanesini kullanabilirler. Bunlardan ilki doğrudan İŞKUR birimlerine başvurmak, ikincisi www.iskur.gov.tr adresi üzerinden başvuruyu tamamlamak, üçüncüsü ise e-devlet sistemini kullanmaktır. İŞKUR birimleri yoğun olduğu için başvuruların online sistemler üzerinden yapılması işlemleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.
İşsizlik maaşı alan bir kişi herhangi bir sosyal güvenlik koluna bağlı olarak yaşlılık aylığı almaya veya sigorta kollarından herhangi birine bağlı çalışmaya başlarsa ödeneği kesilir. Bunun dışında işsizlik ödeneğinin süresiz olarak ya da şartların sağlanması halinde tekrar bağlanmak üzere kesildiği diğer durumlar şunlardır;
Denetlemeler sırasında işsizlik maaşı alan kişinin kayıt dışı çalıştığının tespit edilmesi,
İŞKUR tarafından önerilen son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşulları bakımından benzer, ikamet edilen yerin belediye sınırlarında olan işlerin haklı bir neden olmadan reddedilmesi,
Kurum tarafından istenilen belgelerin zamanında teslim edilmemesi,
Kurum tarafından yapılan çağrıların zamanında cevaplanmaması.
Ayrıca işsizlik ödeneği alanların ikametgah değişikliği yapmaları, askerlik hizmetine başlamaları, emeklilik aylığı almaya hak kazanmaları, yurt dışına çıkmaları, bir işte çalışmaya başlamaları, sağlık kurumlarından istirahat izni almaları, daha önce çalıştıkları işe iade edilmeleri durumunda 15 gün içerisinde İŞKUR'a bildirimde bulunmalar şarttır. Bildirimler ALO 170 üzerinden de yapılabilir.
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