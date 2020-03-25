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İşsiz kalan vatandaşa devletten aylık 2354 TL maaş!

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2020 17:17 | Son Güncelleme

Sigortalı olarak çalışanların belirlenen nedenler çerçevesinde işten çıkarılmış olması durumunda; istenilen şartları taşımaları halinde işsizlik maaşı olarak adlandırılan sosyal haklı bir ödenek verilir. İşsiz kaldıkları dönemde kişilerin başta temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere hayatlarını devam ettirmeleri adına gelir niteliğinde maaş bağlanır.

İşsiz kalan vatandaşa devletten aylık 2354 TL maaş!

Tamamen kendi rıza ve isteği dışında işinden ayrılmak zorunda kalan sigortalı çalışanların işsizlik kaldıkları süre içerisinde “işsizlik ödeneğinden” yararlanma hakkı saklı tutulmuştur. Gelir kaynağını yitiren işsizlerin belirli bir süre için geçerli olan ve belirlenen miktarda yapılan maaş ödemesi ile hayatlarını bir süre idare etmeleri ve yeni bir iş bulmak için zaman kazanmaları amaçlanır. İşsizlik maaşında yararlanmak için belirlenen şartlar İŞKUR tarafından düzenlenmiştir ve kişilerin bu ödenek için başvurularını yine aynı kurum üzerinden iletmeleri gerekir. Peki işsizlik maaşı nedir? Kimler işsizlik maaşından yararlanabilir? İŞKUR tarafından düzenlenen işsizlik maaşı şartları nelerdir? İşte, işsizlik maaşına dair merak edilen bütün detaylar…

İşsizlik Maaşı Almak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

İşsizlik kalan vatandaşların gereksinimlerini karşılamak üzere belirli bir süre ve miktarda verilen işsizlik ödeneğine ilişkin şartlar İŞKUR tarafından belirlenmiştir. Vatandaşların belirlenen şartlara uymaması halinde işsizlik maaşından yararlanması söz konusu olmaz.

  • Kişinin işinden kendi rıza, arzusu ve kusuru dışında ayrılmaması gerekir.
  • Sigortalı olarak çalışan kişinin işsizlik sürecinden öncesindeki dönemde 120 gün hizmet akdinin (sigortalılık süresi ve sigorta prim ödemesi) yapılması şarttır.
  • Sigortalı olarak çalışanın son üç yıl içinde en az 600 gün ile işsizlik prim ödemesinin yapılmış olması lazımdır.
  • İşsizlik ödeneğine dair başvuru, kişinin işsiz kalmasından sonraki 30 gün içinden en yakın İŞKUR şubesi ya da İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden başvuru yapılabilir. Başvurular şubeler üzerinden bizzat ya da çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilir.
  • İşsizlik ödeneği başvurusu onaylanan kişilere bu maaşa ek olarak; Genel Sağlık Sigortası Primleri, yeni bir iş bulma, meslek geliştirme ve edindirme ile iş yetiştirme eğitimine ilişkin hizmetler sunulur.
  • İşsizlik ödeneğinden damga vergisi dışından herhangi bir kesinti söz konusu olmaz. Aynı zamanda işsizlik ödeneğinin nafaka borcu dışında haciz edilmesi mümkün değildir. İşsizlik ödeneğini tamamen şahsidir başkasına devredilmez.
  • İşsizlik ödeneğinin alındığı süre boyunca kişisel bilgilerde değişiklik olması halinde kuruma bildirilmesi gerekir. İkamet adresinin değiştirilmesi, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan yaşlılık aylığının alınması, yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması, silahaltına alınması, yurtdışına çıkılması, bir işte çalışmaya başlanması veya mahkeme kararıyla işe iade edilmesi hallerinde durumun 15 gün içinde İŞKUR’a haber verilmelidir.

İşsizlik Maaşı Ne Kadardır? Ne Kadar Süre İçin Alınabilir?

Asgari ücrete yapılan zammın ardında işsizlik maaşında artış olmuştur. Buna göre en düşük işsizlik maaşı 1.177 TL; en yüksek işsizlik maaşı ise 2.354 TL olarak yenilenmiştir. İşsizlik maaşını alt ya da üst sınırdan almak hatta alınan sürede prim ödemesine göre belirlenir:

  • 600 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 180 gün
  • 900 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 240 gün
  • 1080 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 300 gün maaş ödemesi yapılır.

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