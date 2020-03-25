İşsiz kalan vatandaşa devletten aylık 2354 TL maaş!

Tamamen kendi rıza ve isteği dışında işinden ayrılmak zorunda kalan sigortalı çalışanların işsizlik kaldıkları süre içerisinde “işsizlik ödeneğinden” yararlanma hakkı saklı tutulmuştur. Gelir kaynağını yitiren işsizlerin belirli bir süre için geçerli olan ve belirlenen miktarda yapılan maaş ödemesi ile hayatlarını bir süre idare etmeleri ve yeni bir iş bulmak için zaman kazanmaları amaçlanır. İşsizlik maaşında yararlanmak için belirlenen şartlar İŞKUR tarafından düzenlenmiştir ve kişilerin bu ödenek için başvurularını yine aynı kurum üzerinden iletmeleri gerekir. Peki işsizlik maaşı nedir? Kimler işsizlik maaşından yararlanabilir? İŞKUR tarafından düzenlenen işsizlik maaşı şartları nelerdir? İşte, işsizlik maaşına dair merak edilen bütün detaylar…

İşsizlik Maaşı Almak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

İşsizlik kalan vatandaşların gereksinimlerini karşılamak üzere belirli bir süre ve miktarda verilen işsizlik ödeneğine ilişkin şartlar İŞKUR tarafından belirlenmiştir. Vatandaşların belirlenen şartlara uymaması halinde işsizlik maaşından yararlanması söz konusu olmaz.