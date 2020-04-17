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İşsiz kalan vatandaşlara devletten destek! Aylık 2336 TL maaş...

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2020 15:23 | Son Güncelleme

Sigortalı olarak çalışanların işten ayrılması durumunda yeni bir iş bulana kadar ekonomik zorluklarla karşılaştıkları bilinen bir gerçektir. Vatandaşların yeni iş bulma sürecinde temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek geliri elde etmesi için İŞKUR'dan işsizlik ödeneği desteği sağlanır. Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşlar işsizlik maaşına dair araştırmalarını arttırdı.

İşsiz kalan vatandaşlara devletten destek! Aylık 2336 TL maaş...

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ülkemizde de etkisini göstermeye başlamasıyla beraber pandeminin yayılmasını engelleyecek tedbirler sürat ile alındı. Tedbirler kapsamında çoğu işletmenin kapanması ve işçilerin evlerinden çalışma yöntemine geçmesi, iş arayan vatandaşların sürecini sekteye uğrattı. İş arayan vatandaşlar çareyi İŞKUR'a başvurmakta buldu.

TBMM'de kabul edilen yasa kapsamında "3 ay işten çıkarma yasağı" getirildi. Ancak daha öncesinde işten ayrılan vatandaşlar için ise işsizlik maaşı devreye sokuldu. Peki işsizlik maaşı nedir? İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları nelerdir? İşsizlik maaşı kapsamında ne kadar ödeme yapılır? İşte işsizlik ödeneğine dair araştırılan bilgiler...

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlere, işten ayrılmaları durumunda yasa ile belirlenen şartlara uygunluk göstermeleri halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemeye işsizlik maaşı denir.

Kişilerin yeni bir iş bulabilmesi amacıyla işsizlik ödeneğinin yanında vatandaşlara genel sağlık sigortası, meslek geliştirme hizmetleri sunulur.

İşsizlik maaşının şartları İŞKUR ve ilgili bakanlık tarafından belirlenmiştir.

İşsizlik maaşından yararlanmak için kişilerin kendi istek ve kusuru dışında işinden ayrılmak durumunda olması önemlidir. Bireylerin kendi arzusuyla ve hatasından dolayı işinden olması halinde işsizlik ödeneği alması söz konusu olmaz.

Hizmet akdinin feshedilmesinden önceki son 120 gün boyunca kişilerin SGK'ya sigortalı olarak bildirilmesi gerekir.
Hizmet akdinin feshedilmesinden önceki son üç yıl içinde sigortalı olarak çalışan kişinin adına en az 600 prim günü ile işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması şarttır.
Hizmet akdinin feshedilmesinden sonraki 30 gün içinde kişilerin İŞKUR üzerinden resmi başvurularını iletmesi beklenir. Resmi başvurular İŞKUR şubelerinden bizzat ya da web sitesinden online olarak gerçekleştirilir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR SÜRE İLE VERİLİR?

Sigortalı olarak çalışanların işten ayrılmasından önceki üç yıllık sürede adına ödenen prim ve işsizlik sigortası miktarı işsizlik maaşını süresini belirler.

600 gün sigortalı olarak çalışan ve işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışan ve işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışan ve işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 300 gün süre ile işsizlik maaşı ödemesi yapılır.

İŞSİZLİK MAAŞININ MİKTARI NE KADARDIR?

İşsizlik maaşının miktarı sigortalı olarak çalışanların son dört aylık kazançları üzerinden hesaplanır. İşsizlik maaşının ödemesi günlük olarak brüt kazancın yüzde 40'ı üzerinden değerlendirilir. Bu hesaplamada dikkat edilmesi gereken nokta, işsizlik ödeneğinin miktarı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'inini geçmeyeceğidir. 2020 yılı içinde geçerli olan işsizlik ödeneği miktarları belirlenmiştir.

Son 4 ay boyunca asgari ücret ile çalışanlara 1.168.27 TL,

Son 4 ay boyunca 3.500 TL ile çalışanlara 1.389,37 TL,

Son 4 ay boyunca 6.000 TL ile çalışanlara 2.336,53 TL işsizlik maaşı ödemesi yapılır.

İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR? MAAŞ NEREDEN ALINIR?

İşsizlik maaşına dair yapılan başvurunun onaylanmasından sonra takip eden ayın beşinde işsizlik maaşı ödemesi yapılır. İşsizlik ödemesi belirlenen süre boyunca her ayın beşinde işsizin kendisine ödenir. İşsizlik maaşı PTT şubelerinden çekilir.

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