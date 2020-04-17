İşsiz kalan vatandaşlara devletten destek! Aylık 2336 TL maaş...

İşsizlere, işten ayrılmaları durumunda yasa ile belirlenen şartlara uygunluk göstermeleri halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemeye işsizlik maaşı denir.

TBMM'de kabul edilen yasa kapsamında "3 ay işten çıkarma yasağı" getirildi. Ancak daha öncesinde işten ayrılan vatandaşlar için ise işsizlik maaşı devreye sokuldu. Peki işsizlik maaşı nedir? İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları nelerdir? İşsizlik maaşı kapsamında ne kadar ödeme yapılır? İşte işsizlik ödeneğine dair araştırılan bilgiler...

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ülkemizde de etkisini göstermeye başlamasıyla beraber pandeminin yayılmasını engelleyecek tedbirler sürat ile alındı. Tedbirler kapsamında çoğu işletmenin kapanması ve işçilerin evlerinden çalışma yöntemine geçmesi, iş arayan vatandaşların sürecini sekteye uğrattı. İş arayan vatandaşlar çareyi İŞKUR'a başvurmakta buldu.

İşsizlik maaşının şartları İŞKUR ve ilgili bakanlık tarafından belirlenmiştir.

İşsizlik maaşından yararlanmak için kişilerin kendi istek ve kusuru dışında işinden ayrılmak durumunda olması önemlidir. Bireylerin kendi arzusuyla ve hatasından dolayı işinden olması halinde işsizlik ödeneği alması söz konusu olmaz.

Hizmet akdinin feshedilmesinden önceki son 120 gün boyunca kişilerin SGK'ya sigortalı olarak bildirilmesi gerekir.

Hizmet akdinin feshedilmesinden önceki son üç yıl içinde sigortalı olarak çalışan kişinin adına en az 600 prim günü ile işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması şarttır.

Hizmet akdinin feshedilmesinden sonraki 30 gün içinde kişilerin İŞKUR üzerinden resmi başvurularını iletmesi beklenir. Resmi başvurular İŞKUR şubelerinden bizzat ya da web sitesinden online olarak gerçekleştirilir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR SÜRE İLE VERİLİR?

Sigortalı olarak çalışanların işten ayrılmasından önceki üç yıllık sürede adına ödenen prim ve işsizlik sigortası miktarı işsizlik maaşını süresini belirler.

600 gün sigortalı olarak çalışan ve işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışan ve işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışan ve işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 300 gün süre ile işsizlik maaşı ödemesi yapılır.