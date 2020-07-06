İşsiz kalan vatandaşlara müjde! İŞKUR aylık 2336 TL veriyor...

TÜİK dönemsel olarak açıkladığı işsizlik oranları vatandaşların hayallerinde kara bulutlar dolaşmasına neden oluyor. Ekmek parası derdine düşenler ise İŞKUR'un önündeki bekleyişlerini bir umutla sürdürüyor. Kimileri yeni bir iş bulmak için beklerken kimileri de geçimini sağlamak adına verilecek işsizlik maaşında yararlanmak istiyor. Ancak işsizlik ödeneğinin alınabilmesi için kişilerin işten ayrılmış olması ne yazık ki yeterli olmuyor. İşsiz vatandaşların maaş hakkını kullanabilmesi için İŞKUR ve ilgili bakanlık tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi de isteniyor. Peki bu şartlar nelerdir? İşsizlik maaşına kimler başvurabilir? İşte işsizlerin son kalesi işsizlik maaşına dair merak edilen tüm bilgiler...
İşsizlik maaşı ilgili yasanın maddelerinde belirtilen şartları yerine getirenlerin işsiz kaldıkları döneme ilişkin kendilerine verilen maaşı ifade eder. Bu maaşın belirli bir süre ve miktarda verildiğini unutmamak gerekir. Temelde işsizlik maaşı yeni bir iş bulana kadar kişileri desteklemek niyetiyle verilir. Peki, işsizlik maaşının şartları nelerdir?
İşsiz kalanların iş akdinin sona erdirilmesinde kendi istek ve hatalarının bulunmaması gerekir. Kişilerin işten ayrılma nedenin; istifa, toplum ahlakına ve iş hayatının düzenini bozan hareketler olması durumunda işsizlik maaşının verilmesi mümkün değildir.
İşsiz kalınan dönemden önce vatandaşların SGK'ya sigortalı olarak bildirilmesi istenir. İşten ayrılmadan önceki son 120 gün kişilerin sigortalı olarak çalışması şarttır.
Hizmet akdinin sona erdirilmesinden önceki son 3 yıl içine kişilerin adına SGK'ya en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmelidir.
Kişilerin işsizlik maaşını alabilmesi için işten ayrıldıktan sonraki 30 gün içinde İŞKUR şubeleri ya da İŞKUR'un kurumsal web sitesi üzerinden başvurularını iletmesi gereklidir. Zorunlu nedenlerle başvuru süresinin geciktirildiğinin ispat edilmesi halinde, kaçırılan süre toplam hak sahipliği süresinden düşürülerek ödeme yapılır.
İşsizlik maaşı, işsiz kalınan dönemin bir kısmını kapsayacak zaman dilimi boyunca ödenir. Verilecek sürenin belirlenmesinde kişinin adına ödenen işsizlik sigortası prim miktarı etkilidir. İşsizlik sigortası primlerinde hizmet akdinin sona erdirilmesinden önceki 3 yıl dikkate alınır.
600 gün işsizlik sigortası primi ödenenler 180 gün,
900 gün işsizlik sigortası primi ödenenler 240 gün,
1080 gün işsizlik sigortası primi ödenenler 300 gün süreyle işsizlik maaşı alırlar.
İşsizlik ödeneğinin miktarının hesaplanmasında son 4 aylık maaş dikkate alınır.
Asgari ücretle çalışan bir kişi 1.168,27 TL,
3.500 TL ücretle çalışan bir kişi 1.389,37 TL,
6.000 TL ve üzeri ücretle çalışan bir kişi 2.336,53 TL işsizlik maaşı alır.
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