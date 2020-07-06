İşsiz kalan vatandaşlara müjde! İŞKUR aylık 2336 TL veriyor...

TÜİK dönemsel olarak açıkladığı işsizlik oranları vatandaşların hayallerinde kara bulutlar dolaşmasına neden oluyor. Ekmek parası derdine düşenler ise İŞKUR'un önündeki bekleyişlerini bir umutla sürdürüyor. Kimileri yeni bir iş bulmak için beklerken kimileri de geçimini sağlamak adına verilecek işsizlik maaşında yararlanmak istiyor. Ancak işsizlik ödeneğinin alınabilmesi için kişilerin işten ayrılmış olması ne yazık ki yeterli olmuyor. İşsiz vatandaşların maaş hakkını kullanabilmesi için İŞKUR ve ilgili bakanlık tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi de isteniyor. Peki bu şartlar nelerdir? İşsizlik maaşına kimler başvurabilir? İşte işsizlerin son kalesi işsizlik maaşına dair merak edilen tüm bilgiler...

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEDİR? ÖDENEKTEN YARARLANMA KOŞULLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşı ilgili yasanın maddelerinde belirtilen şartları yerine getirenlerin işsiz kaldıkları döneme ilişkin kendilerine verilen maaşı ifade eder. Bu maaşın belirli bir süre ve miktarda verildiğini unutmamak gerekir. Temelde işsizlik maaşı yeni bir iş bulana kadar kişileri desteklemek niyetiyle verilir. Peki, işsizlik maaşının şartları nelerdir?